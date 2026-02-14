Đại học Y Hà Nội bỏ tổ hợp C00

Sau hai năm áp dụng, Đại học Y Hà Nội dự kiến bỏ tổ hợp C00, bổ sung một loạt tổ hợp mới trong mùa tuyển sinh 2026.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Facebook nhà trường.

Trong thông báo mới nhất, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại.

Đáng chú ý, mùa tuyển sinh năm nay, trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00, vốn được áp dụng xét tuyển ngành Tâm lý học trong hai năm vừa rồi. Ngoài ra, trường cũng bỏ tổ hợp B08 (Toán, Sinh, Anh).

Bên cạnh 3 tổ hợp cũ gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh), trường bổ sung 3 tổ hợp mới gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa lý, Anh).

Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 Y khoa 450 B00 2 Răng - Hàm - Mặt 120 B00 3 Y học cổ truyền 80 A00, B00 4 Y học dự phòng 110 A00, B00, D07 5 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 130 A00, B00, D07 6 Hộ sinh 70 A00, B00, D07 7 Kỹ thuật phục hình răng 50 A00, B00 8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 80 A00, B00 9 Kỹ thuật hình ảnh y học 100 A00, B00 10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 70 A00, B00 11 Khúc xạ nhãn khoa 80 A00, B00 12 Dinh dưỡng 110 A00, B00, D07 13 Y tế công cộng 90 A01, D01, D07, D10 14 Tâm lý học 90 A01, D01, D07, D10 15 Công tác xã hội 60 A01, D01, D07, D10 16 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 150 B00 17 Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa 100 A00, B00, D07 18 Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa 80 A00, B00 19 Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa 60 A00, B00 20 Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa 70 A00, B00

Nhà trường lưu ý với ngành Điều dưỡng chương trình tiên tiến, trường tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh. Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học (đào tạo tại Hà Nội), 50 chỉ tiêu đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học; 50 chỉ tiêu đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học định hướng xạ trị.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Y Hà Nội cộng điểm thưởng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng cụ thể.

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7 điểm. Ngành Tâm lý học xét khối C00 có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00. Các ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có điểm chuẩn thấp nhất, 17 điểm.

Học phí năm học 2025-2026 (áp dụng với khóa tuyển sinh 2025) dao động từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng, tùy chương trình.