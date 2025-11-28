Đại học Y Hà Nội cảnh báo mạo danh

Chỉ sau một tháng, Đại học Y Hà Nội lại tiếp tục đăng tin cảnh báo chiêu trò mạo danh trường để lừa đảo sinh viên, phụ huynh, đối tác.

Đại học Y Hà Nội liên tục bị mạo danh. Ảnh: FBNT.

Đại học Y Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội và tài liệu giả mạo danh nghĩa nhà trường nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo thu phí và phát tán các văn bản liên quan đến báo giá, thi công, sửa chữa.

Cụ thể, nhà trường cho biết một số đối tượng đã sử dụng biểu mẫu, con dấu và giấy tờ giả để yêu cầu sinh viên đăng ký đồng phục, nộp phí hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Những hành vi này gây hiểu nhầm và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đại học Y Hà Nội.

Nhà trường khẳng định mọi tài liệu và thông tin nói trên đều không do trường phát hành. Việc lợi dụng danh nghĩa trường để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an toàn thông tin của người học và đối tác.

Loạt văn bản, tài khoản mạo danh Đại học Y Hà Nội. Ảnh: FBNT.

Trước tình trạng này, Đại học Hà Nội yêu cầu các đối tượng liên quan chấm dứt ngay hành vi giả mạo. Đồng thời, nhà trường đang thu thập bằng chứng và sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đại học Y Hà Nội cũng khuyến cáo sinh viên, học viên và đối tác không cung cấp dữ liệu cá nhân cho các tài khoản không xác thực, không truy cập đường link lạ hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ những tài khoản mạo danh. Thông tin chính thức chỉ được công bố trên website và fanpage của trường.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người học được đề nghị liên hệ ngay với nhà trường để kịp thời phối hợp xử lý.

Đây không phải lần đầu tiên Đại học Y Hà Nội bị kẻ gian giả mạo. Trước đó, trường này đã nhiều lần đăng tin cảnh báo trên trang Facebook chính thức, nêu rằng tên tuổi của trường đang bị lợi dụng cho các chiêu trò lừa đảo du học, đóng phí, cung cấp thông tin...

Không riêng Đại học Y Hà Nội, nhiều trường đại học cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ riêng trong năm 2025, hàng chục trường đại học trên khắp cả nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)... đã phải phát cảnh báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên và phụ huynh. Thậm chí, Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng từng bị mạo danh.