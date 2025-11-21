Sinh viên Trung Quốc sa bẫy lừa đảo, mất trắng hàng triệu USD

Một sinh viên đến Hong Kong (Trung Quốc) học tập bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,4 triệu USD. Hàng trăm sinh viên khác tại đây cũng dính bẫy lừa đảo tương tự.

Sinh viên đang học tại Hong Kong rơi vào tầm ngắm của kẻ lừa đảo. Ảnh: Pexels.

Sau một cuộc gọi lừa đảo, Zhang Li, sinh viên đang học tại Hong Kong (Trung Quốc), suy sụp vì mất trắng 200.000 nhân dân tệ (hơn 25.000 USD ).

Cô gái 24 tuổi cho biết cô nhận được cuộc gọi lừa đảo vào tháng 9/2024, không lâu sau khi cô chuyển đến Hong Kong để học thạc sĩ tại Đại học Trung văn Hong Kong.

Vừa đi học đã bị lừa tiền

Chia sẻ với SCMP, Zhang cho biết kẻ lừa đảo đầu đầu tiên tự xưng là nhân viên của Cơ quan Di trú. Sau đó, kẻ này chuyển máy cho một người khác giả danh cán bộ tại Trung Quốc vì Zhang nói cô không biết sử dụng tiếng Quảng Đông.

Khi nhận điện thoại của kẻ lừa đảo thứ hai, nữ sinh được thông báo số điện thoại Hong Kong của cô đã bị dùng để phát tán thông tin sai lệch và phía Trung Quốc xác nhận cô liên quan đến một tài khoản ngân hàng dính líu tới hoạt động rửa tiền, khoảng 800.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu USD ).

Sau đó, Zhang lại được yêu cầu tham gia cuộc gọi video với một người mặc đồng phục cảnh sát, thậm chí được cho xem tài liệu, bao gồm một lệnh bắt giữ có ảnh của cô và một trang web với hình ảnh các nạn nhân được cho là liên quan trong vụ việc của cô.

Nữ sinh bị cảnh báo không được nói với ai nên đã giấu cha mẹ và bạn bè. Cô cũng tự cô lập trong một phòng khách sạn gần một tuần.

Sau đó, nữ sinh được hướng dẫn chuyển 200.000 nhân dân tệ - số tiền bố mẹ gửi để trang trải sinh hoạt ở Hong Kong - vào một tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra xem tiền của cô có “sạch” hay không. Các cảnh sát giả mạo hứa sẽ hoàn trả số tiền này.

"Tôi hoàn toàn suy sụp. Lúc đầu, tôi hoảng loạn và sau đó luôn tự trách mình vì không nhận ra là bị lừa. Tôi thân cô thế cô ở nơi xa lạ, không quen với môi trường mới và sợ mắc lỗi", Zhang chia sẻ, đồng thời cho biết cô đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa lấy được tiền.

Sinh viên Trung Quốc bị lộ thông tin và bị kẻ lừa đảo lợi dụng, lừa tiền. Ảnh: SCMP.

Hàng trăm sinh viên dính bẫy

Giống như Zhang, nhiều sinh viên ở Hong Kong cũng thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Nguyên nhân chính là chưa quen với môi trường mới và chưa được phổ biến về những chiêu thức lừa đảo tại địa phương.

Cảnh sát Hong Kong cho biết chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, họ đã ghi nhận 572 vụ lừa đảo liên quan đến nạn nhân là sinh viên đại lục, tổng thiệt hại là khoảng 110 triệu HKD ( 14,1 triệu USD ).

Trong số này, 128 vụ là lừa đảo qua điện thoại, chiếm 62 triệu HKD thiệt hại. Đáng chú ý là một nghiên cứu sinh ngành Tài chính từng bị lừa một triệu HKD chỉ sau một cuộc điện thoại.

Vụ lừa đảo lớn nhất từ đầu năm đến nay liên quan đến một sinh viên 25 tuổi. Từ tháng 4-7, sinh viên này đã làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo và thực hiện nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 10,97 triệu HKD (hơn 1,4 triệu USD ), vào các tài khoản ngân hàng địa phương được chỉ định.

SCMP cũng đã phỏng vấn 10 sinh viên đại lục đang học tập tại Đại học Hong Kong (HKU), bao gồm sinh viên đại học, sau đại học và tiến sĩ, và phát hiện rằng 6 người trong số họ đã nhận các cuộc gọi nghi lừa đảo.

Các sinh viên, nghiên cứu sinh cho biết họ nhận cuộc gọi chỉ trong vài tháng đầu sau khi tới Hong Kong. Nhiều cuộc gọi liên quan đến người giả danh nhân viên Sở Di trú, nói rằng hồ sơ giấy tờ hoặc thẻ căn cước của họ có vấn đề và yêu cầu làm theo hướng dẫn. Mặc dù không ai trong số những sinh viên được phỏng vấn bị mất tiền, một số người cho biết bạn bè của họ đã thiệt hại hàng trăm nghìn USD.

Chen Leyan suýt bị lừa khi mới đến Hong Kong học. Ảnh: SCMP.

Chen Leyan, sinh viên năm nhất tại HKU, nói rằng cậu suýt bị lừa qua điện thoại vào khoảng 2 năm trước, khi nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cơ quan an ninh công cộng của đại lục. Kẻ này thông báo rằng số điện thoại của cậu đã bị dùng để lan truyền thông tin liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp.

Nam sinh 19 tuổi kể rằng cậu từng trò chuyện với nhiều người tự xưng là sĩ quan điều tra trong cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút, trước khi họ tuyên bố cậu liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 200 triệu nhân dân tệ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cậu lập tức cúp máy và đến trình báo cảnh sát. Hiện, trường đại học của Chen thường xuyên gửi email cảnh báo cho sinh viên, đồng thời dán poster phòng chống lừa đảo trong khuôn viên.

Hong Kong vào cuộc

Cảnh sát tại Hong Kong đã triển khai một loạt sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức, bao gồm bộ tài liệu học phòng chống lừa đảo dành cho tân sinh viên, hội thảo và các chiến dịch trực tuyến phòng tránh lừa đảo.

“Cảnh sát luôn chú ý sát sao tới các vụ lừa đảo, đặc biệt là những vụ nhắm vào người mới đến Hong Kong”, lực lượng này cho biết.

Nghị sĩ Johnny Ng Kit-chong, điều phối viên của một liên minh chống lừa đảo, cho biết sinh viên đại lục dễ bị lừa hơn vì họ không quen với văn hóa và môi trường Hong Kong và có thể dễ dàng bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch.

Ông nói thêm rằng một số sinh viên đại lục dễ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công vì được cha mẹ chu cấp tiền học và sinh hoạt phí. Ông cũng cho biết một số đơn vị tư vấn giáo dục không uy tín đã làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của sinh viên, sau đó bị kẻ gian lợi dụng.

“Hong Kong đang thu hút nhân tài, nhưng điều đáng buồn là họ đã trở thành mục tiêu của kẻ lừa đảo”, ông nói, đồng thời cho biết nạn nhân không chỉ là sinh viên mà còn cả những chuyên gia mới đến.

Từ những vụ việc nêu trên, ông kêu gọi các tổ chức tài chính, công ty viễn thông và nền tảng mạng xã hội đóng vai trò lớn hơn trong việc ngăn chặn lừa đảo, bao gồm chặn các tin nhắn gian lận để giảm nguy cơ nạn nhân bị lừa.

“Các chiêu trò mới liên tục xuất hiện. Chúng ta cần tăng cường kiểm tra và nỗ lực hơn nữa để phòng chống lừa đảo", ông nhấn mạnh.