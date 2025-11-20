Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi đậu Nhạc viện TP.HCM

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ chính quy (4 năm) của Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17/30.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ theo học ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ảnh: FBNV.

"Mình đậu rồi! Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc viện, khoa Sư Phạm Âm Nhạc hệ Đại Học Chính Quy. Em xin cám ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi".

Chiều 20/11, trên trang mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo đã trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ chính quy của Nhạc viện TP.HCM. Chủ nhân bản hit Nhật Ký Của Mẹ trúng tuyển với số điểm 21,17, trong đó môn Thanh nhạc và Nhạc cụ đạt 8 điểm còn môn Kiến thức âm nhạc đạt 5,17 điểm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ngày thi vào Nhạc viện TP.HCM là một thử thách lớn khi anh phải hoàn thành 3 môn trong cùng buổi sáng, gồm Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc và Nhạc cụ.

Ở môn kiến thức âm nhạc, thí sinh phải nắm các đặc tính cơ bản, lịch sử âm nhạc với danh sách 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, cùng phần xướng âm và thẩm âm.

Với môn Thanh nhạc, anh chọn trình bày hai ca khúc Trống Cơm và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, trong khi ở môn Nhạc cụ, anh lại biểu diễn piano hai tác phẩm Nhật Ký Của Mẹ và A Time For Us.

Một tháng trước kỳ thi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu ôn luyện cùng hai giảng viên phụ trách hai chuyên môn khác nhau. Lịch học dày đặc xen giữa công việc và trường lớp khiến anh nhiều lúc kiệt sức, nhưng sự nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp.

"Đây cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn. Bốn năm tới mới là hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Mình rất trân trọng ngành Sư phạm và mong muốn có thể có những đóng góp hiệu quả và thiết thực hơn cho ngành", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM. Trước khi thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, anh từng là sinh viên khoa Ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Dù đã đạt được sự nghiệp âm nhạc nổi bật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn quyết định thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM để bổ sung kiến thức chuyên ngành, phá vỡ những nghi ngờ liên quan chuyện bằng cấp, đồng thời truyền cảm hứng âm nhạc cho các học sinh theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 15/11, nam nhạc sĩ hài hước chia sẻ bản thân đi thi nhưng bị nhầm là giám thị do trang phục và vẻ ngoài khá nghiêm nghị. Tuy nhiên, Nhạc viện TP.HCM yêu cầu thí sinh khi dự thi phải mặc áo sơ mi, quần tây, thắt caravat, mang giày tây (đối với nam) và mặc áo dài, mang giày (đối với nữ).