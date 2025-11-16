Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi thi nhưng bị nhầm là giám thị

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh buổi thi tuyển sinh đại học sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ngành mà anh đăng ký dự thi là Sư phạm Âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ hài hước chia sẻ bản thân đi thi nhưng bị nhầm là giám thị do trang phục và vẻ ngoài khá nghiêm nghị. Tuy nhiên, Nhạc viện TP.HCM yêu cầu thí sinh khi dự thi phải mặc áo sơ mi, quần tây, thắt caravat, mang giày tây (đối với nam) và mặc áo dài, mang giày (đối với nữ).

Ngoài ra, chủ nhân của nhiều bản hit cũng chia sẻ rằng để chuẩn bị cho kỳ thi này, anh đã thuê khách sạn để có nơi yên tĩnh học tập. Nhưng do đã lâu mới bước vào một kỳ thi thực tế, anh vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ quên hết những kiến thức đã học được.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM. Trước khi thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, anh từng là sinh viên khoa Ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Phiếu dự thi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2003 đến nay, nam nhạc sĩ đã "bỏ túi" hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều bản hit lớn như Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hoà bình...

Dù đã đạt được sự nghiệp âm nhạc nổi bật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn quyết định thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM để bổ sung kiến thức chuyên ngành, phá vỡ những nghi ngờ liên quan chuyện bằng cấp, đồng thời truyền cảm hứng âm nhạc cho các học sinh theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Nhạc viện TP.HCM được thành lập năm 1956, là học viện chuyên đào tạo, nghiên cứu về âm nhạc từ trình độ trung cấp đến tiến sĩ tại TP.HCM.

Trường cũng đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lý luận, quản lý và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa - nghệ thuật tại TP.HCM nói riêng, khu vực phía nam và cả nước nói chung.

Nhạc viện TP.HCM còn đào tạo và bồi dưỡng cán bộ âm nhạc có trình độ trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học ở các hệ chính quy, vừa học vừa làm, chuyên tu, chính quy xa trường; đào tạo cử nhân sư phạm âm nhạc; đào tạo theo mô hình xã hội hóa (tùy vào nhu cầu và yêu cầu của học viên); thực hiện các hoạt động: sáng tác, biểu diễn, giao lưu quốc tế, nghiên cứu âm nhạc; khảo sát, nghiên cứu và viết các công trình khoa học.