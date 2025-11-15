HIEUTHUHAI về thăm trường cũ ở TP.HCM

Trở lại trường cũ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, rapper HIEUTHUHAI được nhà trường vinh danh là gương mặt truyền cảm hứng.

HIEUTHUHAI trong một hình ảnh thuộc gameshow Hai Ngày Một Đêm.

Sáng 15/11, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm, TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1975-2025). Ca sĩ HIEUTHUHAI cũng xuất hiện tại buổi lễ và được nhà trường vinh danh là gương mặt truyền cảm hứng.

Phát biểu khi nhận kỷ niệm chương, nam ca sĩ chia sẻ nhiều cảm xúc khi trở về ngôi trường cũ. Anh cho biết dù đã biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, khoảnh khắc đứng trước thầy cô và học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu vẫn khiến anh hồi hộp và bồi hồi hơn bình thường.

Nam ca sĩ cũng kể rằng thời đi học, anh không phải học sinh nổi bật, không quá giỏi cũng không quậy phá. Đến năm lớp 12, khi thấy bạn bè liên tục được nhận giải và bằng khen, anh mới bắt đầu nỗ lực hơn với mong muốn một lần được đứng trên bục nhận thưởng, nhưng cố gắng nhiều mà vẫn chưa đạt.

HIEUTHUHAI chia sẻ kỷ niệm thời học sinh tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhận thấy đây là cơ hội thứ hai để vinh danh, HIEUTHUHAI, khi đó còn là nam sinh Trần Minh Hiếu, đã nỗ lực làm bài để đạt điểm cao. Điều tiếc nuối của nam ca sĩ là anh chỉ thiếu khoảng 0,8-1 điểm để được nhà trường khen thưởng vì đạt thành tích cao trong kỳ thi.

“Đến hôm nay, sau 8 năm kể từ khi ra trường, tôi mới có cơ hội lần đầu tiên được đứng trên sân khấu này để nhận sự ghi nhận của nhà trường", HIEUTHUHAI bày tỏ.

Ca sĩ, rapper HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 tại TP.HCM. Khi còn học tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, anh từng học khối chuyên Toán - Lý.

Nghệ danh HIEUTHUHAI cũng bắt nguồn từ thời gian anh học tại trường, khi lớp chuyên có hai học sinh tên Hiếu. Do người bạn học giỏi được gọi là "Hiếu học giỏi", anh quyết định tự đặt cho mình cái tên "Hiếu thứ hai".

Sau khi tốt nghiệp THPT, HIEUTHUHAI thi vào khoa Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Đến năm 2020, anh bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King of Rap, tiếp đó là chương trình Anh trai "Say hi" mùa đầu tiên vào năm 2024.