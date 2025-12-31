Khoa học phát hiện loài cá mập khổng lồ tồn tại trước Megalodon

Trước khi siêu cá mập Megalodon thống trị các đại dương cách đây 100 triệu năm, vùng biển cổ đại từng là địa bàn của một kẻ săn mồi đáng sợ khác.

Theo nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Communications Biology, các nhà khoa học vừa phát hiện bằng chứng về một loài cá mập khổng lồ từng rình rập đại dương cổ đại quanh Australia từ 115 triệu năm trước - sớm hơn 15 triệu năm so với thời điểm siêu cá mập Megalodon bắt đầu xuất hiện.

Dựa trên việc phân tích 5 đốt sống hóa thạch được tìm thấy trên một bãi biển tại Australia, các nhà cổ sinh vật học ước tính loài cá mập này dài khoảng 8 m. Chiều dài này vượt xa cá mập trắng lớn hiện đại, thường chỉ đạt mức 6 m.

Một đốt sống 115 triệu năm tuổi của loài cá mập khổng lồ. Ảnh: Benjamin Kear.

"Về hình dáng, nó trông chẳng khác gì một con cá mập khổng lồ hiện đại. Đó chính là điều đáng chú ý. Kiểu cấu trúc cơ thể ấy đã tồn tại suốt 115 triệu năm, cho thấy thành công rõ rệt của tiến hóa", ông Benjamin Kear, giám tuyển cấp cao tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ với AP.

Theo các nhà khoa học, cá mập đã xuất hiện trên Trái đất từ 450 triệu năm trước, nhưng tổ tiên của dòng cá mập trắng hiện đại chỉ mới lộ diện từ khoảng 135 triệu năm trước. Đáng chú ý, các tổ tiên ban đầu này thường có kích thước rất khiêm tốn, chỉ dài khoảng 1 m.

Trước đây, giới khoa học tin rằng những loài cá mập thực sự khổng lồ như Megalodon (có thể dài tới 17 m) chỉ bắt đầu tiến hóa từ khoảng 100 triệu năm trước. Tuy nhiên, phát hiện mới này đã đẩy thời gian xuất hiện của các loài cá mập khổng lồ lên sớm hơn nhiều so với các giả thuyết trước đây.

Khám phá này mở ra một chương mới cho cây tiến hóa của loài cá mập. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch mở rộng tìm kiếm các mẫu hóa thạch khác để giải mã quá khứ của kẻ săn mồi này.

"Chúng hẳn đã tồn tại từ trước. Sinh vật này chắc chắn phải có tổ tiên", ông Kear khẳng định.