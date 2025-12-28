5 dấu hiệu nên nghỉ việc ngay lập tức

Sức khỏe bị bào mòn, xung đột giá trị đạo đức, thiếu cơ hội phát triển là một số dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên nói lời tạm biệt với công việc hiện tại.

Cảm giác chán ghét công việc có thể gây ra căng thẳng, mất ngủ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ảnh: Phương Lâm.

Khi không hài lòng với công việc, cảm giác khó chịu thường ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Sự bất mãn kéo dài dễ gây căng thẳng, nhất là khi chúng ta dành khoảng 1/3 thời gian của cuộc đời cho công việc.

Nếu bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, trống rỗng hoặc không còn tìm thấy ý nghĩa trong công việc, có thể bạn đang phân vân có nên tiếp tục hay không. Dưới đây là một số dấu hiệu để bạn cân nhắc nghỉ việc.

Thiếu cơ hội phát triển

Đối với nhiều người, cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến là yếu tố rất quan trọng trong công việc. Các khảo sát cho thấy đa số người lao động coi đây là nhu cầu thiết yếu.

Khi bị mắc kẹt trong một vị trí không có không gian để tiến lên, họ dễ cảm thấy mình đang trì trệ, mất phương hướng và dần nghi ngờ giá trị bản thân. Trạng thái này có thể dẫn đến mất động lực, thờ ơ hoặc buông xuôi.

Nếu công việc của bạn không mở ra con đường nào mới, không giúp bạn học thêm kỹ năng, không giao cho bạn thử thách mới, không có khả năng thăng tiến, đó là một chỉ báo tốt cho thấy bạn có thể cân nhắc việc rời đi.

Xung đột về đạo đức và giá trị cá nhân

Nếu công ty yêu cầu bạn làm những việc trái với giá trị cá nhân, hoặc bạn thường xuyên chứng kiến các hành vi không minh bạch, đó là dấu hiệu nghiêm trọng.

Khi bạn cảm thấy niềm tin đạo đức của mình không phù hợp với cách vận hành của tổ chức, hoặc phải làm ngơ trước những hành vi sai trái của cấp trên hay đồng nghiệp, áp lực tâm lý sẽ ngày càng tăng. Những căng thẳng này không dễ giải quyết, nhất là khi chúng chồng chất lên công việc hàng ngày.

Trong một số trường hợp, bạn có thể đặt ra ranh giới rõ ràng và khẳng định mình không chấp nhận thỏa hiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều môi trường làm việc không tôn trọng những ranh giới ấy.

Khi bạn được kỳ vọng phải làm việc xấu, đánh đổi uy tín cá nhân hoặc đối mặt với rủi ro pháp lý, việc tiếp tục gắn bó là không còn xứng đáng.

Nhiều môi trường làm việc không tôn trọng những ranh giới cá nhân của nhân sự. Ảnh: Pexels.

Sức khỏe bị bào mòn

Bạn có thể xem xét tác động của công việc lên bốn phương diện: Thể chất, cảm xúc, trí tuệ và đời sống tinh thần. Nếu một hoặc nhiều phương diện trong số này bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian dài, việc rời đi là điều nên cân nhắc.

Cũng phải thừa nhận rằng không phải ai cũng có điều kiện để nghỉ việc. Với nhiều người, áp lực tài chính khiến lựa chọn này gần như không khả thi. Tuy nhiên, nếu có khả năng lựa chọn, bạn hãy nghiêm túc tự hỏi công việc hiện tại đang giúp bạn phát triển hay đang làm bạn hao mòn.

Khối lượng công việc quá lớn, kỳ vọng không thực tế, mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cùng với môi trường làm việc độc hại đều có thể khiến tinh thần sa sút. Hệ quả là bạn làm việc kém hiệu quả hơn, tự tin giảm sút và dần dần xuất hiện các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa hoặc suy giảm sức đề kháng.

Mất hứng thú và động lực làm việc

Cảm giác buồn chán tạm thời có thể xuất phát từ mệt mỏi và thường chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Nhưng nếu sự chán nản, trống rỗng kéo dài, đó là lý do chính đáng để rời đi.

Mất hứng thú không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn tác động đến thái độ và năng suất làm việc. Bạn có thể bắt đầu làm việc cầm chừng, tránh né nhiệm vụ hoặc không còn muốn đầu tư công sức như trước.

Về lâu dài, trạng thái này khiến bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, mất phương hướng và không còn cảm giác có mục tiêu. Nó cũng lan sang các khía cạnh khác của cuộc sống, làm giảm mức độ hài lòng chung, thậm chí góp phần gây ra các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Môi trường làm việc độc hại

Môi trường làm việc độc hại là lý do hoàn toàn chính đáng để nghỉ việc. Việc bị xem nhẹ, thiếu hỗ trợ, bị bắt nạt hoặc phân biệt đối xử đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và mức độ hài lòng trong công việc.

Thực tế, nhiều người dần coi tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và chán chường trong công việc là điều “bình thường”, nên không còn nhận ra ranh giới cần thiết.

Để tự đánh giá công việc có đang làm tổn hại đến đến mình hay không, bạn có thể xét xét qua 3 yếu tố: Các mối quan hệ cá nhân, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Nếu cả ba đều bị ảnh hưởng tiêu cực, đó là lúc bạn nên rời đi.

Những cân nhắc về tài chính trước khi nghỉ việc

Nghỉ việc có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm, nhất là khi bạn đã chịu đựng những vấn đề kéo dài. Tuy nhiên, yếu tố tài chính thường là rào cản lớn nhất. Lời khuyên là bạn nên tiết kiệm đủ tiền để không phải lo lắng quá nhiều trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trước khi nghỉ việc, bạn cần:

Liệt kê toàn bộ chi phí cố định như tiền nhà, ăn uống, điện nước, thẻ tín dụng và các khoản nợ;

Xác định những khoản chi không thật sự cần thiết có thể cắt giảm;

Tìm hiểu phương án duy trì bảo hiểm y tế trong thời gian chưa có công việc mới;

Cập nhật hồ sơ xin việc và giữ liên lạc với những người có thể giới thiệu công việc mới.