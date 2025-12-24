7 dấu hiệu của đứa trẻ bắt nạt

|
Thói quen kiểm soát và thống trị: Theo TS Tori Broems, nhà tâm lý học học đường, cách trẻ tương tác với bạn bè có thể phản ánh rõ xu hướng hành vi của chúng. Nếu trẻ thường xuyên chỉ đạo cách người khác chơi, bắt bạn bè phải tuân theo ý mình hoặc dùng tình bạn làm điều kiện trao đổi, đó là dấu hiệu của việc lạm dụng quyền lực. Nguyên nhân thường xuất phát từ nhu cầu kiểm soát, khả năng chịu đựng thất vọng thấp hoặc bắt chước hành vi hung hăng để đạt mục đích.
Thể hiện mình hơn người khác: Theo trang Parents, nếu con bạn thường xuyên cho rằng mình giỏi hơn hoặc coi thường người khác, đó là dấu hiệu trẻ đang có nhận thức lệch lạc về giá trị bản thân. Theo các chuyên gia, cảm giác vượt trội này thường bắt nguồn từ sự bất an nội tại hoặc môi trường nuôi dưỡng có xu hướng phân biệt đối xử.
Trêu chọc bạn bằng những lời đùa cợt gây tổn thương: Khi trẻ liên tục chế giễu bạn bè bằng giọng điệu ác ý, nhưng sau đó lại nói “chỉ đùa thôi”, điều này cho thấy trẻ đang thiếu sự đồng cảm. Hành vi này hình thành khi trẻ nhận ra việc chế giễu người khác giúp mình thu hút sự chú ý, tạo vị thế trong nhóm hoặc cảm thấy mình có quyền lực.
Thiếu đồng cảm: Sự đồng cảm không phát triển đồng đều ở mọi trẻ, nhưng nếu một đứa trẻ cười cợt khi người khác bị đau, chế giễu cảm xúc của bạn bè hoặc tỏ ra thờ ơ khi ai đó bị cô lập, đây là dấu hiệu cảnh báo sớm. Các chuyên gia lưu ý trong giai đoạn vị thành niên, ảnh hưởng từ bạn bè là rất lớn. Do đó, cha mẹ nên quan sát nhóm bạn của con. Những nhóm trẻ thường xuyên có trò đùa quá trớn hoặc cố tình loại trừ người khác dễ tạo môi trường thúc đẩy hành vi bắt nạt.
Thường xuyên đổ lỗi và né tránh trách nhiệm: Nếu trẻ hiếm khi nhận trách nhiệm về hành vi của mình và luôn đổ lỗi cho người khác, đây là dấu hiệu cần được xem xét nghiêm túc. Những câu nói như “bạn ấy đáng bị như vậy”, “bạn ấy làm con tức” hoặc “con không còn cách nào khác” cho thấy trẻ chưa nhận thức được hành vi của mình tác động tiêu cực đến người khác ra sao. Việc thường xuyên biện minh hoặc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng có thể khiến trẻ tiếp tục lặp lại các hành vi gây tổn thương.
Hay lén lút: “Trẻ bắt nạt thường hình thành các nhóm kín và loại trừ người khác”, bác sĩ Asha Patton-Smith, chuyên gia tâm thần trẻ em và vị thành niên, cho biết. Các dấu hiệu phụ huynh cần chú ý bao gồm giấu tin nhắn, có nhiều tài khoản mạng xã hội phụ, thường xuyên xóa tin nhắn, cười cợt trước bài đăng của người khác. Ở môi trường mạng, hành vi bắt nạt dễ leo thang hơn so với đời thực bởi sự ẩn danh và khoảng cách cảm xúc.
Nhận phản ánh tiêu cực từ nhà trường: Nếu giáo viên hoặc nhà trường thường xuyên phản ánh rằng trẻ có hành vi thô bạo, trêu chọc bạn bè hoặc liên tục xảy ra xung đột, cha mẹ không nên xem nhẹ. Dù ở nhà trẻ có thể cư xử khác, nhưng môi trường học đường thường bộc lộ những khía cạnh mà gia đình khó quan sát.
