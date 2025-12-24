7 dấu hiệu của đứa trẻ bắt nạt

Thường xuyên đổ lỗi và né tránh trách nhiệm: Nếu trẻ hiếm khi nhận trách nhiệm về hành vi của mình và luôn đổ lỗi cho người khác, đây là dấu hiệu cần được xem xét nghiêm túc. Những câu nói như “bạn ấy đáng bị như vậy”, “bạn ấy làm con tức” hoặc “con không còn cách nào khác” cho thấy trẻ chưa nhận thức được hành vi của mình tác động tiêu cực đến người khác ra sao. Việc thường xuyên biện minh hoặc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng có thể khiến trẻ tiếp tục lặp lại các hành vi gây tổn thương.