Học vấn nổi bật của tuyển thủ Việt Nam dự SEA Games 33

Tại SEA Games 33, Lê Thị Mộng Tuyền đã sưu tập đủ bộ 3 huy chương vàng, bạc và đồng. Trong đó, xạ thủ quê TP.HCM xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp với đồng đội Nguyễn Tâm Quang. Ngoài tập luyện và thi đấu thể thao, Mộng Tuyền đang theo học chương trình cử nhân trực tuyến ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hoa Sen. Cô nhận học bổng toàn phần của trường sau Olympic Paris 2024 và nhập học từ tháng 8 năm ngoái. Ảnh: HSU.

Ngoài Mộng Tuyền, cầu thủ N guyễn Thị Bích Thùy (phải) cũng đang theo học chương trình cử nhân trực tuyến ngành Quản trị Kinh doanh. Ở vòng bán kết SEA Games 33, Bích Thùy cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhấn chìm Indonesia 5-0 để giành quyền vào chung kết. Ở phút thứ 29, nữ cầu thủ ghi một bàn thắng quan trọng, mở tỷ số cho các cô gái áo đỏ. Kết thúc trận đấu, Bích Thùy được chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Duy Hiệu.

Cùng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết là tiền đạo mang áo số 9 Huỳnh Như . Ở tuổi 34, Huỳnh Như có 12 năm chinh chiến ở giải đấu khu vực. Cô liên tiếp có những pha lập công quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam mở ra chuỗi giành 4 huy chương vàng liên tiếp (từ SEA Games 29 đến 32). Ngoài thi đấu bóng đá, Huỳnh Như theo học và tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Sư Phạm TP.HCM. Tháng 11/2024, theo thông tin từ Đại học Sư phạm TP.HCM, đội trưởng đội bóng đá nữ Việt Nam đã bắt đầu học cao học, ngành Giáo dục học tại trường. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 10/12, đội Taekwondo Việt Nam giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội sáng tạo, với sự góp mặt của võ sĩ Trần Đăng Khoa . Năm 2019, Khoa tốt nghiệp THPT và tạm hoãn việc học để dành 5 năm rèn luyện, thi đấu chuyên nghiệp. Anh giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Tháng 7/2024, Khoa đăng ký và trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin (khoa Công nghệ thông tin), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, đồng thời nhận học bổng tài năng 100%. Ảnh: UEF.

Cũng học tại khoa Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, là võ sĩ Taekwondo Lê Ngọc Hân (bên trái). Nhà trường cho biết Hân theo học ngành Thiết kế đồ họa. Trước đó, với loạt thành tích đạt được tại các giải đấu Taekwondo, nữ tuyển thủ cũng được trường trao học bổng 100%. Trong ngày thi đấu 10/12 tại SEA Games 33, Ngọc Hân cùng đồng đội giành huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. Ảnh: Duy Hiệu.

SEA Games năm nay, 29 sinh viên Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM được triệu tập tham gia đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó có võ sĩ Taekwondo Nguyễn Hồng Trọng , hiện là sinh viên K83, hệ đại học vừa làm vừa học của trường. Trọng đã đánh bại tượng đài Đông Nam Á Barbosa K.B ở vòng bán kết, sau đó thắng võ sĩ Indonesia Aziz Tumakaka ở chung kết, đem về tấm huy chương vàng thứ 2 cho Taekwondo Việt Nam. Không chỉ thể hiện sự tự tin và khả năng ra đòn hiệu quả, nam võ sĩ còn ghi điểm bằng những pha xử lý chiến thuật chính xác trong thời điểm quyết định, tạo lợi thế trong hiệp đấu cuối cùng. Ảnh: USH.

Trong khi đó, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa , sinh viên ngành Trung Quốc học, Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đã giành được huy chương đồng nội dung MMA hiện đại, hạng cân 60 kg. Trước khi được lựa chọn là thành viên đội tuyển MMA quốc gia, Quỳnh Hoa từng giành đai vô địch tại tại giải Võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp MMA Lion Championship 2025. Giới chuyên môn nhìn nhận Hoa là vận động viên có kỹ thuật tốt, luôn giữ được ý chí và “cái đầu lạnh” trên sàn đấu. Ảnh: FBNV.

