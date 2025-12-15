Bằng ĐH không được công nhận: Trường bảo nhau làm nhưng không đăng ký

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội khẳng định "không lừa đảo sinh viên, không lường trước được việc bằng cấp không được công nhận".

LCDF - Hà Nội đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước lùm xùm về việc công nhận văn bằng và chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội), chiều 15/12, Tri Thức - Znews đã có buổi làm việc với bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành, kiêm Phó hiệu trưởng LCDF - Hà Nội, cùng một số đại diện liên quan.

Trường nói "tình ngay lý gian"

Trước phản ánh của các cựu sinh viên LCDF - Hà Nội về việc "trường liên kết đào tạo đại học" với Đại học Liverpool John Moores (Anh), nhưng bằng đại học không được Bộ GD&ĐT công nhận, bà Hằng khẳng định "tình ngay lý gian, không lừa đảo sinh viên".

Theo bà, mục tiêu ban đầu của trường là giới thiệu các chương trình mà sinh viên quan tâm, có thể học ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Trong quá trình làm việc, nhà trường nhận thấy Đại học Liverpool John Moores (Anh) có chi phí thấp, chương trình đào tạo tốt, xếp hạng đại học cao, có cơ hội vươn xa nên giới thiệu cho sinh viên.

"Khi thấy cơ hội hợp tác, tôi 'đi thẳng' mà không hỏi cơ quan chức năng, không lường trước việc bằng cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận", bà Hằng nói. "Hai trường cứ bảo với nhau làm nhưng không đăng ký".

Chỉ đến tháng 9/2024, khi có sinh viên đầu tiên phản hồi về việc bằng đại học không được Bộ GD&ĐT công nhận, nhà trường mới biết đến việc này. Thời điểm đó, trường đã dừng đào tạo chương trình này.

Bà cũng khẳng định từ trước đến nay, LCDF - Hà Nội không ký văn bản liên kết đào tạo nào với Đại học Liverpool John Moores và chưa đăng ký với Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, phản ánh với Tri Thức - Znews, các sinh viên cho biết phần lớn quá trình học đại học, sinh viên học trực tiếp tại LCDF - Hà Nội. Chỉ khi giảng viên di chuyển về nước, sinh viên mới học trực tuyến một thời gian ngắn.

Ngoài ra, các khoản học phí đại học đều nộp vào tài khoản của LCDF - Hà Nội. Họ cho rằng đây là dấu hiệu của đào tạo liên kết, không đơn thuần là giới thiệu.

Phản hồi nội dung này, bà Hằng không cho rằng đây là chương trình liên kết. Theo bà, chương trình học đại học là trực tuyến, toàn bộ do giảng viên Đại học Liverpool John Moores giảng dạy. Khi thấy nhiều sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học, LCDF mới phân công giảng viên của trường để hướng dẫn, hỗ trợ.

Nhà trường cũng hỗ trợ studio để sinh viên làm bài. Về học phí, nhà trường nhận từ sinh viên và chuyển lại cho Đại học Liverpool John Moores.

Bà Hằng cho biết những ngày qua, trường đã phối hợp với Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, làm hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT để giải quyết sự việc với mong muốn công nhận bằng cử nhân của hơn 40 sinh viên (2020-2025) nhằm "đảm bảo quyền lợi người học".

Ngoài ra, nhà trường cũng mong muốn cơ quan quản lý thanh tra, chỉ rõ các vấn đề còn tồn tại để trường tuân thủ đúng quy định.

Kể từ năm 2014, trường đào tạo khoảng 1.000 sinh viên cao đẳng. Ảnh: Ngọc Bích.

Thừa nhận không cập nhật quy định pháp luật

Trước đó, ngày 12/12, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Song, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của LCDF - Hà Nội.

Về vấn đề này, bà Hà Thị Hằng nói không nắm được việc phải chuyển đổi giấy phép hoạt động. Chỉ đến bây giờ, khi được Bộ GD&ĐT thông báo, bà mới biết.

"Hoạt động là phải có giấy phép, tôi hiểu điều này. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật thay đổi liên tục, tôi không cập nhật", bà Hằng nói. Song, bà cũng thắc mắc về việc trong 10 năm hoạt động, bà không nhận được sự nhắc nhở, cảnh báo từ cơ quan quản lý, nên không biết mình làm sai.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu bằng cao đẳng có được công nhận giá trị ở Việt Nam hay không, ông Lương Hải Bình, cán bộ pháp chế của nhà trường, cho biết vấn đề này phức tạp, phải chờ cơ quan quản lý thanh, kiểm tra mới có thể kết luận đúng sai.

Bà Hằng cho biết kể từ năm 2014, trường đào tạo khoảng 1.000 sinh viên cao đẳng. Hiện tại, nhà trường đang làm việc với Bộ GD&ĐT để làm rõ tình hình của trường.

Theo bà, trường đang đào tạo hoàn toàn theo chương trình của Anh, bằng cấp do tổ chức của Anh cấp, hoàn không có chương trình của Việt Nam theo quy định tại Nghị định 143/2016. Do đó, bà Hằng băn khoăn trường có thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định nói trên.

Về phía Bộ GD&ĐT, căn cứ hồ sơ, tài liệu và thông tin hiện có, Bộ đánh giá đây là vấn đề phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân. Để làm rõ các phản ánh, Bộ sẽ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin để xác minh.

"Bộ cũng xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ nêu, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.