'Học viện Thiết kế & Thời trang London' xin lỗi

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chỉ thừa nhận việc giới thiệu thủ tục cho sinh viên học chuyển tiếp tại Anh, đồng thời xin lỗi vì thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định.

LCDF - Hà Nội chưa được Bộ GD&ĐT cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 13/12, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc Điều hành trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), cùng ông Douglas Maclennan, Hiệu trường Đối ngoại, đã có thông báo trước lùm xùm về việc công nhận văn bằng và chương trình đào tạo.

Trường thừa nhận thiếu sót

Về việc bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moore (Anh) cấp nhưng chưa được Bộ GD&ĐT công nhận, đại diện trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (LCDF - Hà Nội) thừa nhận có thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam.

Trường xin nhận lỗi vì không kịp thời thông báo chi tiết đến sinh viên học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Anh về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Ngoài ra, trường này chỉ thừa nhận giới thiệu thủ tục cho sinh viên có nhu cầu đăng ký chuyển tiếp học các chương trình giáo dục nước ngoài. Toàn bộ quá trình xét tuyển, tổ chức đào tạo và cấp bằng thuộc thẩm quyền của trường đại học nước ngoài theo quy định của quốc gia sở tại.

Hiện tại, trường đang phối hợp cùng Đại sứ quán Anh để trao đổi với Bộ GD&ĐT, các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết.

"Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học. Chúng tôi cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác", thông báo nhà trường nêu.

Trước đó, Tri Thức - Znews nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội. Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp và trực tuyến tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London và đóng tiền vào số tài khoản của LCDF - Hà Nội.

LCDF - Hà Nội đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình, bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

LCDF - Hà Nội đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Ảnh: Ngọc Bích.

Chưa có phản hồi về thông tin Bộ GD&ĐT đưa ra

Cũng trong thông báo vừa ra, LCDF - Hà Nội giới thiệu là trường có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam năm 2014, theo quyết định và giấy phép hoạt động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trường khẳng định các chương trình đào tạo tới bậc cao đẳng tại trường được các chuyên gia Anh Quốc tới xây dựng kể từ năm 2004, cấp bằng Vương quốc Anh và được các tổ chức giáo dục của Anh kiểm định.

Chương trình đã được đăng ký và được cơ quan nhà nước đồng ý cho phép “sử dụng chương trình đào tạo của Học viện thời trang London và cấp bằng tốt nghiệp” theo như công văn số 280/TCDN-TCN 4/2008.

Tuy nhiên, trả lời Tri Thức - Znews ngày 12/12, Bộ GD&ĐT cho biết theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Song, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của LCDF - Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, trường này chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Dù vậy, nhiều năm nay, LCDF - Hà Nội vẫn tuyển sinh và tiến hành đào tạo. Thậm chí, website trường còn quảng cáo đào tạo các chương trình đại học, thay vì các chương trình được cấp phép gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và thông tin hiện có, bộ đánh giá đây là vấn đề phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân. Để làm rõ các phản ánh, bộ sẽ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin để xác minh.

"Bộ cũng xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ nêu, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.