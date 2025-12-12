Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ bằng cấp 'học viện thời trang London' vô hiệu

Bộ GD&ĐT cho biết trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Bích.

Liên quan việc một số sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội) đề nghị công nhận văn bằng do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp, cùng các nội dung phản ánh về chương trình liên kết đào tạo tại LCDF - Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã có thông tin ban đầu tới Tri Thức - Znews.

Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ của sinh viên đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có công văn gửi cơ sở đào tạo đề nghị cung cấp thông tin chương trình học.

Tuy nhiên, căn cứ thông tin do LCDF - Hà Nội cung cấp và đối chiếu các quy định của pháp luật, Cục Quản lý chất lượng xác định văn bằng trình độ đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện để công nhận.

Về hoạt động giáo dục nghề nghiệp của LCDF - Hà Nội, Bộ GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, trường này chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Ngoài ra, thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

"Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Trước đó, Tri Thức - Znews nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội. Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình, bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Bằng đại học các sinh viên nhận được từ Đại học Liverpool John Moores. Ảnh: Ngọc Bích.

Hiện tại, một số cựu sinh viên đã gửi đến cơ quan chức năng, tố giác Công ty TNHH trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.

Theo đơn tố giác, các cựu sinh viên cho biết trong quá trình tuyển sinh, học tập, họ không được LCDF - Hà Nội thông báo về việc chương trình học Đại học Liverpool John Moores chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Trường được thành lập theo Quyết định số 1444/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trên thực tế, website chính thức của trường (http://www.designstudies.vn) thường sử dụng tên gọi Học viện Thiết kế và Thời trang London và tên tiếng Anh là London College for Design & Fashion để quảng bá thương hiệu.