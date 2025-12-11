Choáng váng vì bằng đại học nước ngoài không được Bộ GD&ĐT công nhận

Học trực tiếp tại Việt Nam, đóng học phí đầy đủ nhưng một số sinh viên tá hỏa khi bằng tốt nghiệp do trường đại học nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận.

Bằng đại học các sinh viên nhận được từ Đại học Liverpool John Moores. Ảnh: Ngọc Bích.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Lê Hiền (tên đã thay đổi, 30 tuổi, Hà Nội) cho biết năm 2020, cô bắt đầu học chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội).

Năm 2022, khi đang học học kỳ cuối của bậc cao đẳng, Hiền được LCDF - Hà Nội giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân đại học ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa, Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp bằng.

"Thời điểm đó, trường cam kết chi phí học rẻ hơn, học tại Việt Nam, được cấp bằng quốc tế có giá trị trên toàn thế giới", Hiền cho biết.

Tháng 9/2023, cô hoàn thành chương trình và được cấp bằng đại học. Tháng 8/2024, với mục đích đăng ký học thạc sĩ trong nước, Hiền gửi hồ sơ xác thực văn bằng đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, trả lời kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của Hiền, Cục Quản lý chất lượng cho biết căn cứ theo thông tin đăng tải trên website của Đại học Liverpool John Moores, chương trình đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa có hình thức đào tạo trực tuyến.

Tuy nhiên, chương trình này chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam. Do vậy, bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam.

"Với kết quả này, công việc và kế hoạch học tập của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi không thể học tiếp thạc sĩ trong nước, cũng không thể xin việc tại các đơn vị công lập vì yêu cầu xác thực văn bằng", Hiền chia sẻ.

Nội dung trả lời của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT. Ảnh: NVCC.

Chung hoàn cảnh, Thu Trang (tên đã thay đổi, 25 tuổi, Hà Nội) cho biết sau khi hoàn thành bậc cao đẳng, cô cũng được LCDF - Hà Nội giới thiệu chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành Thiết kế và Truyền thông, Đại học Liverpool John Moores cấp bằng.

Phần lớn quá trình học đại học, Trang đều học trực tiếp tại Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Chỉ khi giảng viên di chuyển về nước, sinh viên mới học trực tuyến một thời gian ngắn. Ngoài ra, các khoản học phí đại học đều nộp vào tài khoản của LCDF - Hà Nội.

Tháng 7/2025, Trang tốt nghiệp đại học và được Đại học Liverpool John Moores cấp bằng. Song giống như Hiền, khi gửi hồ sơ xác thực văn bằng đến Cục Quản lý chất lượng, cô nhận câu trả lời tương tự.

Trang bức xúc vì trên trang web của trường luôn ghi văn bằng đại học được công nhận trên toàn thế giới. Trường vẫn dạy và quảng bá tuyển sinh công khai, nhưng kết quả là bằng cấp chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam.

Quá bức xúc, Trang cùng một số cựu sinh viên theo học tại Đại học Liverpool John Moores đã gửi đến cơ quan chức năng, tố giác Công ty TNHH Trường cao đẳng Thời trang London - Hà Nội (LCDF).

Theo đơn tố giác, các cựu sinh viên cho biết trong quá trình tuyển sinh, học tập, họ không được LCFS - Hà Nội thông báo về việc chương trình học chưa được cấp phép tại Việt Nam.

"Trong quá trình giải quyết vấn đề này với nhà trường, nhà trường và Hiệu trưởng Hà Thị Hằng luôn khẳng định với sinh viên và phụ huynh rằng nhà trường có đầy đủ thủ tục pháp lý, thực hiện đúng theo quy định và chương trình đào tạo đã được cấp phép, bằng đại học có giá trị và được công nhận", đơn tố giác ghi rõ.

Nhà trường giới thiệu bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước sự việc trên, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Hà Thị Hằng, người đại diện theo pháp luật của LCDF, cũng là Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, cho biết nhà trường đang tích cực thu thập dữ liệu liên quan, lắng nghe ý kiến từ các bên và ghi nhận đầy đủ để đảm bảo các phản hồi chính xác, khách quan và có căn cứ. Ngay sau khi hoàn tất quá trình rà soát, nhà trường sẽ có thông tin phản hồi chính thức.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London được thành lập năm 2004. Dù tên giấy phép của trường là trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, nhưng trên thực tế, website chính thức của trường sử dụng tên Học viện Thiết kế và Thời trang London.

Về chương trình đào tạo, trên website, trường chỉ giới thiệu các chương trình sau đại học, khóa học hè ngắn hạn, khóa học bán thời gian, du học.