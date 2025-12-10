Chi tiết lịch tuyển sinh đại học 2026

Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Lịch tuyển sinh đại học năm 2026 được đẩy lên tương ứng với lịch thi tốt nghiệp THPT. Các trường sẽ công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 15/2/2026. Với nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế, các em nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể biết kết quả trúng tuyển.

Lịch tuyển sinh đại học dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.

Kết thúc đợt xét tuyển chung, trong khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477. Trong đó, riêng khối đại học là 613.335 em, tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5%, trong khi đó năm 2024 là 16,4%.

Trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11 (năm 2024 là 22,05 điểm). Bộ cho biết mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở 3 môn Toán, Sinh học và Tiếng Anh.