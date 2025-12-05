Có lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2026

Năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức thi 2 đợt và sẽ mở rộng địa bàn thi để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thí sinh TP.HCM trong mùa tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức 2 đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thời gian tổ chức thi là ngày 5/4/2026 (đợt 1) và 24/5/2026 (đợt 2).

Với đợt 1, thời gian đăng ký là từ ngày 24/1-23/2 và ngày công bố kết quả là 17/4. Tiếp đó, từ ngày 18/4-25/4, thí sinh được tổ chức đăng ký thi đợt 2 và dự kiến ngày 6/6 sẽ có kết quả thi.

Dự kiến trong năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn giữ ổn định cấu trúc đề thi, đồng thời tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường giám sát, phòng chống gian lận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi để nâng cao tính chính xác, minh bạch.

2026 là năm đầu tiên Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực sau sáp nhập. Qua đó, đơn vị tổ chức thi tại 15 tỉnh, thành phố từ Huế trở vào khu vực phía nam. Các địa điểm tổ chức thi vẫn được duy trì giống năm 2025 và mở rộng thêm địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

“Mục tiêu là mỗi đợt thi phải an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đồng thời vẫn thân thiện, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và hỗ trợ các cơ sở đào tạo tuyển chọn được những thí sinh phù hợp, chất lượng", PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, nhấn mạnh.

Thông tin thêm về công tác tuyển sinh đại học sắp tới, PGS.TS Trần Cao Vinh cho biết bước sang năm 2026, trong bối cảnh quy chế và lịch trình tuyển sinh có điều chỉnh, đơn vị xác định hai trụ cột chính là chủ động thích ứng quy định, chương trình mới và nâng cao chất lượng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi.

Theo đó, với trách nhiệm tiên phong dẫn dắt toàn hệ sinh thái phía nam vận hành ổn định, đơn vị sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT trong triển khai phần mềm tuyển sinh, cập nhật các quy chế, quy định mới, cùng với đó là tổ chức tập huấn, chạy thử hệ thống sớm để các trường trong nhóm phía nam sẵn sàng về mặt kỹ thuật và quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình lọc ảo và tuyển sinh.

Trong mùa tuyển sinh năm 2025 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP.HCM hơn 152.000 thí sinh và hơn 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi ở 25 tỉnh, thành.

Cấu trúc đề được điều chỉnh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng yêu cầu về tư duy, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề. Phần Tư duy khoa học gắn với tình huống thực tiễn nhằm đo lường năng lực suy luận, khuyến khích tư duy phản biện.

Cũng trong năm 2025, 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả đánh giá năng lực trong tuyển sinh. Riêng tại hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm 56,32% chỉ tiêu.