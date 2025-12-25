Chân dung 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm qua

Trong số 12 công dân trẻ tiêu biểu được TP.HCM công bố, hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc được vinh danh vì có những đóng góp tích cực cho thành phố.

Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh được trao chứng nhận bài hát đặc biệt của năm đối với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình. Ảnh: FBNV.

Ngày 25/12, Thành đoàn TP.HCM công bố danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 nhằm ghi nhận những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Năm nay, 12 cá nhân được vinh danh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, học tập, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, y tế… Đây là những gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ 157 hồ sơ do 86 đơn vị giới thiệu. Đáng chú ý, hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc và ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh góp mặt trong danh sách này.

12 cá nhân được vinh danh công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM.

Danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 cụ thể như sau:

1. TS Mai Ngọc Xuân Đạt (sinh năm 1992), nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP.HCM.

2. Sinh viên Võ Ngọc Minh Anh (sinh năm 2004), khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

3. Bác sĩ CKI Nròng K’ Duy Py (sinh năm 1997), Phó trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

4. ThS Trần Tài (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam.

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng (sinh năm 1992), Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1991), cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM (Đội 3 - Phòng PC04).

7. Anh Đỗ Tiến Đạt (sinh năm 1990), Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông.

8. Chị Đoàn Thị Thu Chung (sinh năm 1990), Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Phó tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Phó chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

9. Anh Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999), vận động viên Pencak Silat - Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.HCM.

10. Anh Nguyễn Tứ Cường (sinh năm 1999), giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, Thể thao Bình Chánh.

11. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001), Giám đốc và là người sáng lập công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

12. Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh (sinh năm 1990), thành viên Đội tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM.

Bên cạnh đó, Hội đồng bình chọn cũng xét chọn và tuyên dương thêm 7 gương thanh niên tiêu biểu TP.HCM năm 2025 đối với các hồ sơ đạt tiêu chuẩn nhưng chưa nằm trong danh sách Công dân trẻ tiêu biểu.

Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” được Thành đoàn TP.HCM triển khai từ năm 2006, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những người trẻ sống đẹp, có lý tưởng, hoài bão và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Lễ tuyên dương dự kiến được tổ chức vào ngày 1/1/2026.