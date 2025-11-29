Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tốt nghiệp đại học

Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ cô vừa chính thức nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bảo Ngọc tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ảnh: FBNV.

Ngày 29/11, trên trang cá nhân, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ thông tin cô vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh).

Đại học Quốc tế cho biết cô tốt nghiệp loại giỏi. Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Bảo Ngọc được đánh giá cao khi cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế.

"Một hành trình khép lại để mở ra những chặng đường mới, nơi Ngọc sẽ tiếp tục học hỏi, trưởng thành và khám phá chính mình trên con đường tri thức.

Với Ngọc, tấm bằng không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu mốc để tiếp thêm động lực. Bởi, Ngọc tin rằng tri thức là ánh sáng soi đường cho mỗi người, là sức mạnh giúp ta không chỉ hoàn thiện bản thân, mà còn tạo ra giá trị cho xã hội và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng", Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.

Bảo Ngọc trong lễ tốt nghiệp đại học ngày 29/11. Ảnh: FBNV.

Năm 2022, Bảo Ngọc (sinh năm 2001) giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam khi đang là sinh viên năm ba. Sau đó, cô chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Cô được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu.

Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Nàng hậu có chứng chỉ IELTS 8.0. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo là lợi thế lớn giúp cô tỏa sáng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài nghệ thuật, học tập, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Theo thông tin từ Đại học Quốc tế, Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.

Năm 2024, nàng hậu là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao. Đầu năm nay, cô vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Cô cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, Bảo Ngọc cũng gửi lời chúc tới sĩ tử và nhiệt tình chia sẻ một số bí quyết để tránh sai sót khi làm bài thi môn Tiếng Anh. Sau đó, cô gây ấn tượng khi livestream giải đề môn Toán, Tiếng Anh và bàn luận thêm về đề thi Ngữ văn.