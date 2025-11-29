5 trường Montessori đáng chú ý tại TP.HCM

Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, được sáng lập bởi tiến sĩ, nhà giáo dục người Italy Maria Montessori. Phương pháp này nhấn mạnh vào sự tự lập, tôn trọng cá tính riêng biệt và nhịp phát triển tự nhiên của trẻ. Trẻ học thông qua việc khám phá, thực hành với các giáo cụ chuyên biệt trong một môi trường tự do, từ đó phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy. Kế thừa các thành tựu của nền giáo dục quốc tế, tại Việt Nam, trong đó có TP.HCM , nhiều trường giáo dục trẻ theo Montessori được mở ra. Ảnh: Pexels.

Hệ thống trường Mầm non Sakura Schools - tiền thân là Sakura Montessori - chính thức hoạt động vào tháng 8/2011. Trường có một cơ sở tại TP.HCM, nằm ở phường Cát Lái. Sở hữu Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, nhà trường đảm bảo đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở vật chất hiện đại với lớp học rộng rãi, thông thoáng, giáo cụ trực quan sắp xếp khoa học, trang thiết bị hiện đại được chuẩn bị đầy đủ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Ảnh: Sakura Schools.

Với chương trình Montessori chuẩn quốc tế, trẻ trải nghiệm đa dạng bài học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thực hành cuộc sống, nghệ thuật, giác quan, toán học, ngôn ngữ, văn hóa (khoa học, lịch sử, địa lý). Ngoài ra, trẻ cũng được rèn luyện và bồi dưỡng những thói quen tốt như tự lập, tính kỷ luật, hợp tác linh hoạt, kỹ năng giao tiếp… Năm 2025-2026, học phí tại TP.HCM dao động 15-23 triệu đồng/tháng tùy chương trình học, tiền ăn 65.000 đồng/ngày. Ảnh: Sakura Schools.

Trường Quốc tế Montessori Việt Nam (The Montessori International School of Vietnam) được thành lập năm 2007, đến nay có ba cơ sở tại TP.HCM. Trường là thành viên của Hiệp hội Montessori Mỹ (AMS). Chương trình học của trường cũng theo quy chuẩn giáo dục Montessori, tập trung vào các lĩnh vực thực hành cuộc sống, giác quan, ngôn ngữ, toán học và văn hóa. Song song với đó, trẻ được phát triển ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung... Ảnh: FBNT.

Trường Quốc tế Montessori Sài Gòn đi vào hoạt động từ năm 2013 với cơ sở vật chất khang trang. Chương trình học của trường dựa trên chương trình của Bộ GD&ĐT phối hợp cùng các phương pháp Montessori dành cho trẻ mẫu giáo. Năm lĩnh vực phát triển trường hướng tới bao gồm phát triển cá nhân, ngôn ngữ, toán học, nhận thức và thể chất. Năm học 2025-2026, học phí hệ quốc tế dao động 200-232,7 triệu đồng/năm học, hệ song ngữ dao động 121-128,7 triệu đồng/năm học. Ảnh: FBNT.

Trong khi đó, năm học 2025-2026, học phí tại trường Mầm non IMA Montessori (phường An Khánh) dao động 149,2-196,4 triệu đồng/năm. Trường đi vào hoạt động năm 2018, với đội ngũ giáo viên trong nước và nước ngoài có chứng nhận Montessori IAPM và NAMC. Chương trình học tại IMA được thiết kế chuyên biệt, kết hợp ba nền tảng giáo dục, gồm phương pháp Montessori, chương trình quốc tế từ Nhà xuất bản Đại học Oxford và giáo trình dạy phát âm chuẩn tiếng Anh. Ảnh: FBNT.

Về cơ sở vật chất, các lớp học đều được sắp xếp phù hợp với công năng hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Ngoài ra, trường còn có khu hoạt động ngoài trời với hệ sinh thái xanh, giúp trẻ khám phá và học hỏi trong không gian rộng mở. Ảnh: FBNT.

Trường Mầm non Tiny Flower Montessori (TFMS, khu đô thị Phú Mỹ Hưng) thành lập năm 2006, được Bộ GD&ĐT phê duyệt giảng dạy theo chương trình giáo dục Montessori. Khuôn viên trường rộng hơn 4.000 m2, các lớp học rộng rãi từ 180-240 m2, được thiết kế tỉ mỉ, trang bị giáo cụ nhập khẩu từ Hà Lan, kết hợp với giáo cụ sáng tạo do Montessori Vietnam Education (MVEC) phát triển. Bên cạnh đó, trường còn sáng tạo các học cụ mang bản sắc Việt Nam... Ảnh: FBNT.

Tại TFMS, trẻ sẽ được học song ngữ. Nhà trường đã phát triển chương trình tích hợp giữa giáo dục Montessori quốc tế và chương trình giáo dục mầm non Việt Nam. Với trẻ 6-12 tháng tuổi, học phí là 81 triệu đồng/năm. Với trẻ 0-3 tuổi, học phí dao động 5,5-9,5 triệu đồng/tháng. Với trẻ 3-6 tuổi, học phí dao động 5,5-14,5 triệu đồng/tháng. Ảnh: FBNT.

