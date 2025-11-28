Học sinh đua tài xây nhà máy điện gió, lắp pin mặt trời bằng robot

Tham gia giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025, học sinh tranh tài thiết kế và điều khiển robot lắp ráp, xây dựng nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời...

Hoạt động trải nghiệm robot tại họp báo. Ảnh: BTC.

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025 (VSAR) là cuộc thi dành cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Chủ đề năm nay là Năng lượng cho tương lai, diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026.

Tại họp báo công bố chiều 28/11, ban tổ chức cho biết VSAR 2025 bao gồm 5 giải đấu chính. Các giải đấu này được thiết kế để thử thách kiến thức, kỹ năng của học sinh, từ thiết kế, lắp ráp và lập trình robot, phát triển mô hình năng lượng đến xây dựng ứng dụng AI. Các đội thi sẽ được phân vào các bảng đấu phù hợp với độ tuổi và trình độ.

Các giải đấu cụ thể như sau:

STT Giải đấu Nội dung thi đấu Thời hạn đăng ký 1 Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics Nội dung: Thiết kế và điều khiển robot để phát triển năng lượng tái tạo.

+ Bảng tiểu học, THCS: Nhiệm vụ xây dựng nhà máy điện gió bằng cách thiết kế và điều khiển robot lắp ráp một turbine gió hoàn chỉnh theo đúng thứ tự cấu trúc. Robot di chuyển chính xác đến các vị trí được quy hoạch, lắp dựng turbine và vận chuyển đến vùng có sức gió mạnh.

+ Bảng THPT: Nhiệm vụ thiết kế và lập trình robot thực hiện chuỗi nhiệm vụ lắp đặt tấm pin mặt trời trong nhà máy điện mặt trời hiện đại. Trước ngày 15/3/2026 - Nội dung: Tên lửa nước khám phá vũ trụ.

- Học sinh thiết kế mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất và khí động học để tạo nên quỹ đạo bay ổn định. 2 Giải Vô Địch IYRC Việt Nam 2026 - Dành cho học sinh lớp 1-12

- Chủ đề Chúng ta xây dựng tương lai.

- Các đội thi thiết kế, lập trình, điều khiển robot, triển khai mô phỏng AI, hệ thống tự động và drone để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, vận chuyển hay mô phỏng nhà máy thông minh. - Vòng sơ loại: Trước ngày 15/1/2026

- Vòng chung kết: Trước ngày 31/3/2026. 3 Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad 2025-2026 - Dành cho học sinh lớp 3-12, với hình thức thi cá nhân và đồng đội.

- Các bảng thi được tổ chức trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình, như Swift Playgrounds, kéo thả Scratch, Python và CodeCombat theo dạng game hóa. Trước ngày 10/1/2026 4 Giải vô địch KC aiRoboMaker 2025-2026 - Học sinh lớp 4-12 - Học sinh sáng tạo robot trên nền tảng mở KCbot (tự thiết kế, lắp ráp và lập trình mô hình robot như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác) và lập trình AI Robot với VEX AIM. Từ 19/12/2025 đến trước ngày 29/1/2026 5 Giải đấu Robot Olympiad - Dành cho học sinh 6-17 tuổi.

- Học sinh thiết kế và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ phân loại rác trong mô hình khu dân cư và vận chuyển hàng hóa về kho. Từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 15/03/2026

Ban tổ chức giới thiệu về giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025. Ảnh: BTC.

Các thí sinh, đội thi đạt thành tích cao được nhận huy chương, giấy chứng nhận, tiền mặt hoặc hiện vật, học bổng, quà tặng từ các nhà tài trợ.

VSAR 2025 là một trong những hoạt động hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57 và 71 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, do báo Tiền Phong, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức. Ba mục tiêu chính bao gồm:

Giúp học sinh phát triển tư duy số, tư duy logic và kỹ năng sáng tạo thông qua trải nghiệm lập trình, thiết kế và chế tạo.

Tạo môi trường học tập khám phá, nơi học sinh được phép thử - sai - điều chỉnh và tự rút ra bài học từ thực nghiệm.

Hướng đến việc bồi dưỡng các phẩm chất xã hội như tinh thần hợp tác, trách nhiệm cộng đồng và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

"Mỗi mô hình sáng tạo, dù thành công hay chưa thành công, đều là một bước tiến quý giá đưa các em đến gần hơn với điều mình mơ ước", ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức, nhắn nhủ học sinh.