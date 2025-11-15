Giáo viên vừa mừng vừa lo khi đưa AI vào trường học

Việc đưa AI vào trường học khiến nhiều giáo viên vừa kỳ vọng tăng hiệu quả giảng dạy, vừa lo ngại về tốc độ phát triển quá nhanh và thách thức trong quản lý, đánh giá học sinh.

Ông Victor Lâm chia sẻ những lưu ý quan trọng khi ứng dụng AI vào việc dạy học. Ảnh: BTC.

Sáng 15/11, tại buổi ra mắt Cộng đồng Giáo viên số Google tại Việt Nam (GEG Vietnam), khi ông Victor Lâm, đại diện Google for Education tại khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, đặt câu hỏi về việc đưa AI vào trường học.

Một số giáo viên bày tỏ sự lo lắng với điều này, nhưng cùng với đó, nhiều người lại nói họ rất hào hứng khi ứng dụng các công cụ AI vào công tác giảng dạy.

Theo ông Victor, tốc độ phát triển nhanh của AI có thể khiến nhiều giáo viên vừa lo lắng vừa hào hứng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải xác định nhiệm vụ cốt lõi của AI trong giáo dục, bao gồm cá nhân hóa việc học, nâng cao chất lượng đồng đều cho mọi học sinh và khơi mở tiềm năng của cả giáo viên lẫn học sinh.

Ông cũng nhấn mạnh rằng học sinh và người lớn học theo những cách rất khác nhau, do đó mô hình AI được phát triển theo hướng đa phương thức, có khả năng xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để tạo ra các phản hồi phù hợp với từng nhóm người học.

Trong khi đó, bà Alex Galland, cố vấn cao cấp của Google for Education tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng trung tâm của giáo dục luôn là học sinh và mọi công cụ và đổi mới đều nhằm phục vụ quá trình học tập của các em.

Các nhà giáo dục cùng chia sẻ kinh nghiệm khi sử dụng các công cụ AI khi dạy học. Ảnh: BTC.

Theo bà, nhiều học sinh trong khu vực châu Á đang ứng dụng tốt các công cụ AI vào việc học như chuyển đổi chữ viết tay thành tạp chí, biến nội dung thành một cuốn sách hoặc video...

Ở khía cạnh hỗ trợ tư duy phản biện, bà chia sẻ tính năng của công cụ AI có thể giúp học sinh đặt câu hỏi và nhận hướng dẫn học tập phù hợp, thay vì chỉ được cung cấp đáp án.

Về khả năng tiếp cận, bà đưa ra ví dụ về một học sinh tại Anh gặp khó khăn trong viết. Khi viết tay, em chỉ thể hiện được 35 chữ dù trong đầu có rất nhiều ý tưởng. Nhưng nhờ công nghệ, em có thể chuyển các ý tưởng thành đoạn văn 163 chữ - điều mà trước đó em không thể làm được.

Nữ đại diện đồng thời nêu thêm rằng tại Philippines, Google đang phối hợp với các trường và cơ quan quản lý giáo dục để giải quyết vấn đề đọc hiểu khi chỉ 91% học sinh có thể đọc thông thạo sau bậc tiểu học. Một nền tảng mới cũng đã được phát triển, cho phép học sinh luyện đọc, sửa phát âm và tiếp cận thư viện hơn 1.000 đầu sách. Giáo viên theo đó cũng có thể giao bài và theo dõi tiến bộ của học sinh qua hệ thống.

Tại Việt Nam, một đại diện ở TP.HCM là trường Inspire - Khai Nguyên đã ứng dụng các công cụ AI này vào trường học. Nhà trường nâng cấp hạ tầng công nghệ, cho phép giáo viên thiết kế nội dung bài giảng thông qua việc tích hợp các công cụ tương tác, đánh giá bằng AI.

Dù ứng dụng AI rộng rãi, nhà trường cũng đề cao việc phổ cập kỹ năng và đạo đức khi sử dụng AI cho trẻ ngay từ bậc tiểu học. Đồng thời, nhà trường triển khai chương trình giúp trẻ sử dụng Internet đúng cách, tránh rơi vào cạm bẫy trên các trang mạng.