Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12

Bộ GD&ĐT dự kiến thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục phổ thông từ tháng 12/2025.

Dạy AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT xin ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông.

Cụ thể, việc thí điểm dạy AI sẽ kéo dài từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026 ở một số trường được chọn (bộ chưa công bố chi tiết). Sau đó, bộ sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và hoàn thiện khung nội dung để triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, bao gồm:

Tư duy lấy con người làm trung tâm;

Đạo đức AI;

Các kĩ thuật và ứng dụng AI;

Rhiết kế hệ thống AI.

Nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, bao gồm: Giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp tiểu học và cấp THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Ở cấp tiểu học (làm quen), học sinh được nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan (nhận diện hình ảnh, giọng nói), hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cấp THCS (hiểu biết cơ bản), học sinh hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI.

Cấp THPT (kiến tạo và định hướng nghề nghiệp), học sinh thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Theo dự thảo hướng dẫn, bộ yêu cầu việc tổ chức thực hiện dạy AI trong giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện.

Việc triển khai dạy AI không làm thay đổi hay gây quá tải cho chương trình giáo dục phổ thông, cần đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình để triển khai các nội dung AI phù hợp với từng đối tượng.

Nhà trường phát huy tính chủ động trong việc lựa chọn và kết hợp nhiều hình thức triển khai dạy AI (lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ…), phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, bộ yêu cầu các địa phương tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả; khuyến khích hợp tác, xã hội hóa để huy động các nguồn lực hỗ trợ chuyên môn, học liệu và trải nghiệm thực tế.

Các địa phương cần có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, nhất là vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục AI.

Về phía giáo viên, bộ sẽ thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ họ soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

Trước đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục đào tạo đã đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục ở tất cả cấp học trên phạm vi cả nước.

Bộ GD&ĐT đánh giá trong bối cảnh mới, giáo dục AI có vai trò cốt yếu giúp học sinh phát triển khả năng tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thế giới số hóa. Giáo dục AI giúp học sinh thích ứng và hoà nhập với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển năng lực AI để ứng dụng vào học tập, công việc...