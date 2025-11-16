Trò gian lận bằng AI gây chia rẽ tại các đại học top đầu Hàn Quốc

Hàng trăm sinh viên tại các trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc như Seoul, Yonsei và Korea bị phát hiện gian lận thi cử bằng cách sử dụng các công cụ AI.

Bê bối gian lận xảy ra tại Đại học Yonsei. Ảnh: Korea Times.

Theo Korea Times, hồi tháng 10, khoảng 190 sinh viên tại Đại học Yonsei bị bắt quả tang gian lận trong một bài kiểm tra giữa kỳ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT.

Khóa học có khoảng 600 sinh viên theo học, được giảng dạy hoàn toàn trực tuyến và bài thi giữa kỳ cũng được thực hiện từ xa. Để đảm bảo tính nghiêm túc của bài thi, sinh viên được yêu cầu ghi lại toàn bộ màn hình máy tính, khuôn mặt và bàn tay trong suốt quá trình làm bài, sau đó nộp lại đoạn phim này.

Tuy nhiên, một số sinh viên đã tạo điểm mù bằng cách điều chỉnh góc máy quay hoặc mở nhiều cửa sổ trên màn hình để tránh bị giám sát.

Giáo sư phụ trách học phần đã cam kết xử lý nghiêm khắc. Những sinh viên tự thú sẽ bị điểm 0 cho bài thi giữa kỳ nhưng tránh được các hình phạt nặng hơn. Trong khi đó, những sinh viên không tự giác có thể phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật, bao gồm đình chỉ ngắn hạn.

Sau thông báo trên, một cuộc thăm dò đã xuất hiện trong nội bộ sinh viên. Trong 350 người bỏ phiếu, 190 sinh viên thừa nhận đã gian lận.

Các cáo buộc gian lận tương tự cũng xuất hiện tại Đại học Quốc gia Seoul. Trong một bài thi giữa kỳ môn Thống kê vào tháng trước, một số sinh viên bị phát hiện đã sử dụng các công cụ AI để giải bài. Hiện, trường đang cân nhắc hủy kết quả và tổ chức thi lại.

Trước đó, trong một khóa học trực tuyến với hơn 1.400 sinh viên ở Đại học Korea, khoảng 500 người bị bắt quả tang trao đổi đáp án qua một nhóm chat khi làm bài kiểm tra.

Mặc dù lên án hành vi vi phạm, nhiều sinh viên cũng bày tỏ sự thất vọng với các trường đại học. Họ chỉ trích trường áp dụng các hình phạt kỷ luật sau khi sự việc xảy ra, trong khi trước đó không có bất kỳ hướng dẫn sử dụng AI nào.

"AI là công cụ không thể thiếu đối với sinh viên hiện nay. Một số giáo sư cấm, một số khác khuyến khích, còn thực tế là sinh viên vẫn dùng", theo Woo Jung-sik, sinh viên năm cuối Đại học Hanyang, cho biết.

Nhiều sinh viên khẳng định việc sử dụng AI để hỗ trợ học tập là bình thường, thậm chí là một kỹ năng cần thiết. "Nếu bài tập vẫn là những câu hỏi dễ dàng giải quyết bằng AI, liệu việc kiểm tra có còn ý nghĩa?", Kim, sinh viên năm cuối, đặt vấn đề.

Giáo sư Song Ki-chang, giảng viên Khoa Giáo dục, Đại học Nữ Sookmyung, nhận định đã đến lúc các trường thiết lập hướng dẫn rõ ràng hơn về việc sử dụng AI.

"Không thể cấm hoàn toàn việc sử dụng AI. Nhưng nếu không có tiêu chuẩn rõ ràng, sinh viên có thể trở nên quá phụ thuộc", GS Song nói.

Trong khi đó, Giáo sư Park Joo-ho từ Đại học Hanyang cho rằng các phương pháp giảng dạy truyền thống không thể giữ nguyên trong kỷ nguyên AI. Ông kêu gọi các cơ sở giáo dục đại học phải thay đổi mục tiêu, chuyển từ việc kiểm tra kiến thức cơ bản sang nuôi dưỡng sự sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức.