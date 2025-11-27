Chi tiết học phí trường công ở Hà Nội

17 trường công chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí 3-6,1 triệu đồng/tháng. Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu cao nhất.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 27/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các trường phổ thông công lập chất lượng cao và các trường trực thuộc đại học.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu cao nhất với 6,1 triệu đồng/tháng. Mức thu học phí thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng, áp dụng với lớp không tăng cường tiếng Anh của trường THPT Lê Lợi. Các trường chất lượng cao còn lại đều thu học phí trên 3,3 triệu đồng/tháng.

Với những trường thuộc đại học, học phí dao động 2,37-4 triệu đồng/tháng, cao nhất là trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội).

Học phí các trường cụ thể như sau:

STT Cơ sở giáo dục Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng/tháng) I Trường công lập chất lượng cao 1 Trường Mầm non đô thị Sài Đồng

Nhà trẻ 12-18 tháng 5,1

Nhà trẻ 18-36 tháng; mẫu giáo 4,3 2 Trường Mầm non 20-10 5,1 3 Trường Mầm non đô thị Việt Hưng

Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3,8

Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5,1 4 Trường Mầm non Việt Bun

Nhà trẻ 3,85

Mẫu giáo 3,65 5 Trường Mầm non B

Nhà trẻ (18-24 tháng) 4,5

Nhà trẻ (24-36 tháng) 4,3

Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3,3

Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4,8 6 Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị

Nhà trẻ (18-24 tháng); mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5,1

Nhà trẻ (24-36 tháng); mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4,3 7 Trường Mầm non Mai Dịch

Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4

Nhà trẻ (24-36 tháng) 3,8

Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4,6 8 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm

Khối 1, 2, 3, 4 4,65

Khối 5 4,45 9 Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng

Khối 1, 2 5,5

Khối 3 5,3

Khối 4, 5 5 10 Trường Tiểu học Tràng An 3,7 11 Trường THCS Nam Từ Liêm 4,02 12 Trường THCS Cầu Giấy 3,3 13 Trường THCS Thanh Xuân

Khối 6, 7, 8 4

Khối 9 3,7 14 Trường THCS Lê Lợi 4,4 15 Trường THCS Chu Văn An - Long Biên 4,2 16 Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa 6,1 17 Trường Trung học phổ thông Lê Lợi

Lớp không học tăng cường tiếng Anh 3

Lớp tăng cường tiếng Anh 3,9 II Trường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập 1 Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm 4 2 Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội)

THCS 2,365

THPT 2,64 3 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm 3,2 4 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) 3,2

Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Thời gian thực hiện các quy định trong nghị quyết này là trong năm học 2025-2026.

Trước đó, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua mức hỗ trợ học phí năm học 2025-2026. Với nhóm trẻ mầm non, học sinh trường công lập chất lượng cao, mức hỗ trợ của thành phố như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT: 217.000 đồng/tháng

Trẻ em mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS: 155.000 đồng/tháng.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% các mức trên (khoảng 116.000-163.000 đồng/tháng tùy cấp học). Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh, trong đó có 17 trường công lập chất lượng cao. Các trường này được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ giảng dạy, thực hành chuyên môn và các kỳ thi quốc tế.

Hầu hết cán bộ quản lý và giáo viên các trường chất lượng cao đều được tuyển chọn từ đội ngũ giỏi của các trường. Những trường này cũng được tuyển trái tuyến, có thể xét tuyển hoặc thi tuyển.