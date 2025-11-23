Loạt đại học ở TP.HCM hỗ trợ sinh viên miền Trung sau trận lũ lịch sử

Nhiều trường đại học đồng loạt triển khai chương trình giảm học phí, cấp học bổng và quyên góp vật phẩm nhằm hỗ trợ sinh viên miền Trung sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Giảng viên Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp tế đồ ăn cho sinh viên bị cô lập do lũ. Ảnh: Báo Quy Nhơn.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo mở rộng các chính sách hỗ trợ dành cho người học tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai trong năm 2025. Đây là chính sách tiếp nối các chương trình giảm học phí, cấp học bổng, gia hạn thời gian đóng học phí và tín dụng học tập đã được triển khai trước đó.

Cụ thể, vào tháng 10/2025, trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra tại miền Bắc và Bắc Trung bộ, UEH đã hỗ trợ sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành gồm Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Từ tháng 11, khi bão số 11, 12 và 13 tiếp tục gây thiệt hại lớn tại miền Trung và Nam Trung bộ, UEH bổ sung 5 địa phương vào danh sách được hỗ trợ, gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Như vậy, sinh viên chính quy các khóa 48, 49, 50 và 51 có hộ khẩu tại 5 tỉnh vừa được bổ sung sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025. Khoản này sẽ được cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Đại học Kinh tế TP.HCM đồng thời tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí của sinh viên thuộc 24 tỉnh bị ảnh hưởng đến ngày 25/1/2026 nhằm giảm áp lực tài chính sau thiên tai.

Bên cạnh chính sách học phí, trường dành tặng 100 suất học bổng trị giá hơn 1,35 tỷ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ. Trong đó, 70 suất (trị giá hơn 14 triệu đồng mỗi suất) dành cho sinh viên chính quy các khóa 48-51; 30 suất còn lại (12 triệu đồng mỗi suất) dành cho sinh viên liên thông chính quy, văn bằng 1 và vừa làm vừa học.

Điều kiện xét cấp học bổng được quy định theo mức độ khó khăn của gia đình, tình trạng kỷ luật và chưa nhận học bổng tương đương trước đó.

Ngoài ra, nhà trường triển khai chương trình tín dụng học tập hỗ trợ lãi vay trong học kỳ đầu 2026. Sinh viên có thể vay học phí tối đa 6 tháng lãi suất 7,5%/năm và được UEH hỗ trợ trả lãi, hoặc lựa chọn hình thức trả góp qua thẻ tín dụng với lãi suất 0% dành cho tất cả bậc, hệ đào tạo.

Nhà trường thông tin thêm rằng qua hai đợt triển khai, tổng nguồn lực hỗ trợ người học dự kiến gần 23 tỷ đồng , giúp 11.262 sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025.

Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào vùng lũ. Ảnh: FBNT.

Trong khi đó, khoa Nhật Bản học của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) hỗ trợ một triệu đồng tiền mặt cho các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhà trường đã chuyển trực tiếp số tiền này đến mỗi sinh viên và sẽ tiếp tục khảo sát, có chính sách hỗ trợ cho trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề.

Cũng trong thời gian này, nhiều trường đại học kêu gọi quyên góp vật phẩm gửi đến vùng lũ, tổ chức khảo sát để hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp khó khăn trong trận lũ lịch sử này.

Các trường tổ chức khảo sát sinh viên bao gồm: Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2), Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại học Thủ Dầu Một...

Đoàn Thanh niên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đứng ra kêu gọi, tiếp nhận các mặt hàng hỗ trợ đồng bào vùng lũ như mì gói, sữa, bánh, chăn, tã trẻ em/người lớn...

Đến chiều 23/11, các chuyến hàng cứu trợ của trường đã cập bến tỉnh Khánh Hoà và trường vẫn tiếp tục nhận hiện vật hỗ trợ cho đến hết ngày 24/11.

Các trường khác cũng đã gửi thư ngỏ đến giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên nhằm kêu gọi hỗ trợ vật phẩm cho đồng bào miền Trung. Từ nay đến ngày 25-26/11, các trường Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công thương TP.HCM... vẫn tiếp tục nhận quyên góp tại điểm tập kết do nhà trường thông báo.