Bức ảnh thầy cô giáo ở Gia Lai gây xúc động mạnh

Với nhiều giáo viên ở Gia Lai, ngày 20/11 năm nay khác lạ hơn mọi năm. Không có lễ tổ chức, hoa tươi chúc mừng, các thầy cô tập trung toàn lực lo cho những học sinh đang mắc kẹt vì lũ lớn.

Giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn vượt lũ để tiếp tế cho sinh viên bị cô lập. Ảnh: Báo Gia Lai.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hàng loạt trường học ở Gia Lai chìm trong biển nước. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay trở thành ký ức khó quên khi thầy cô gồng mình trong lũ để bảo đảm an toàn cho học trò.

Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, mưa lũ khiến sân trường ngập sâu, ký túc xá bị cô lập, hơn 500 sinh viên mắc kẹt trong tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, điện nước gián đoạn.

Dù sóng yếu, giao thông bị chia cắt, các giáo viên của trường vẫn cố gắng hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho các sinh viên đang bị mắc kẹt. Hiệu trưởng Phạm Văn Tường nói rằng việc đầu tiên mà các giáo viên làm trong ngày 20/11 năm nay là lo cho học sinh.

Nước ngập sâu nhưng các giáo viên vẫn đến ký túc xá hỗ trợ sinh viên. Ảnh: Báo Gia Lai.

Tạm gác ngày Nhà giáo với hoa tươi, áo dài, các thầy cô của trường khoác áo mưa, lội qua dòng nước sâu để vận chuyển từng thùng mì, nước uống, hộp cơm nóng lên ký túc xá cho sinh viên.

“Chúng tôi chuẩn bị khoảng 300 hộp cơm, 300 ổ bánh mì, 50 thùng mì tôm cùng nhiều thùng nước uống. Các giáo viên sẽ tiếp tục nấu thêm để các em đủ lương thực khi lũ chưa rút”, cô Hồ Thị Thu Hiền, giảng viên Khoa Du lịch và Dịch vụ, chia sẻ với Báo Gia Lai.

Trong khi đó, ở trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu, ngày Nhà giáo năm nay không có sân khấu trang trí, cũng không có những bó hoa rực rỡ như mọi năm. Trái lại, thầy cô đón ngày tri ân của mình trong thấp thỏm, lo âu vì mưa lũ.

Với thầy cô xã đảo, ngày 20/11 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Các thầy cô đều tin rằng món quà tri ân lớn nhất cho ngày Nhà giáo năm nay là các giáo viên, học sinh đều được an toàn; lũ sớm qua để thầy và trò sớm trở lại trường học.

Ông Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đến ngày 20/11, xã đảo Nhơn Châu vẫn mưa rất to và có gió mạnh. Lũ lớn khiến nhà của nhiều học sinh, giáo viên ngập sâu, nhiều đoạn đường cũng bị chia cắt.

Trước tình hình hiện tại, các cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực nắm tình hình mưa bão để thông báo, tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn cho học trò.

Các giáo viên cùng lực lượng chức năng xã Nhơn Châu tập trung ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Báo Gia Lai.

Nằm trong vùng ngập lụt nặng của huyện Tuy Phước, trường Mầm non Diêu Trì vẫn bị cô lập nhiều ngày do nước lớn.

Hiệu trưởng Võ Thị Phương Tranh cho biết hầu hết nhà của giáo viên và học sinh đều ngập sâu, sinh hoạt đảo lộn. Do đó, ngày 20/11 của các cô giáo chỉ gói gọn trong những lời thăm hỏi, động viên từ đồng nghiệp và phụ huynh.

“Học trò và gia đình bình an để trở lại trường sau lũ đã là món quà lớn nhất đối với giáo viên như tôi”, cô Tranh nói.

Cách đó không xa, trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) cũng chìm trong biển nước. Trước khi lũ lên, 25 cán bộ, giáo viên đã tất bật thu dọn sách vở, kê bàn ghế để hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, nước đã tràn vào sân trường và các phòng học, khiến thầy trò phải tạm dừng việc dạy và học chờ nước rút.

“Hôm nay nước vẫn ngập sâu, nhưng một số giáo viên đội mưa, chèo xuồng đến trường kiểm tra tình hình. Nhà của nhiều giáo viên và học sinh đều bị ngập, may mắn là mọi người vẫn an toàn”, Hiệu trưởng Trần Thị Thảo chia sẻ.

Bà Thảo cho biết thêm trong hơn 20 năm nghề giáo, đây là lần đầu tiên bà đón ngày 20/11 trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nhưng điều mong mỏi nhất lúc này là học sinh và gia đình đều vượt qua lũ dữ.