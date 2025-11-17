Ngày Nhà giáo không hoa của ngành giáo dục TP.HCM

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều trường ở TP.HCM gửi thư ngỏ bày tỏ mong muốn không nhận hoa và thay vào đó là ủng hộ học sinh khó khăn và đồng bào vùng lũ.

Nhiều trường ở TP.HCM không nhận hoa và kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành Công văn 4417/SGDĐT-VP thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa hay quà chúc mừng nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Thông báo này của sở nhằm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, sở nhấn mạnh toàn ngành sẽ không tiếp nhận các hình thức tặng hoa, quà trong dịp lễ năm nay.

Cũng tại TP.HCM, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã thông báo không nhận hoa chúc mừng ngày 20/11 mà thay vào đó là hướng về những hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Cụ thể, vào ngày 13/11, Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo không nhận hoa mà kêu gọi chuyển phần kinh phí hoa, quà thành khoản đóng góp cho các công trình, phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng.

Các công trình cộng đồng mà nhà trường đề cập bao gồm:

Nhà khăn quàng đỏ: Xây dựng không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bể bơi di động cho học sinh tiểu học: Góp phần rèn luyện thể chất, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Chương trình hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ – nơi đặt Phân hiệu của Nhà trường.

"Mọi đóng góp đều là sự sẻ chia ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sư phạm, chung tay vì một cộng đồng bền vững, nhân ái", nhà trường nêu.

Đại học Sài Gòn đăng thư ngỏ về việc không nhận hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhà trường cho biết 20/11 là dịp để toàn xã hội tri ân, tôn vinh các nhà giáo. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đồng bào miền Bắc, miền Trung chịu nhiều thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra.

Vì vậy, với tinh thần tương thân tương ái và mong muốn chia sẻ gánh nặng với đồng bào, Đại học Sài Gòn sẽ không nhận hoa.

Thay vào đó, các cơ quan, đơn vị có thể chuyển chi phí tặng hoa thành kinh phí hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Thư ngỏ của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trước thềm 20/11.

Chung thông điệp, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng thông báo không nhận hoa, quà trong dịp 20/11 mà thay vào đó là cùng hướng về đồng bào vũng lũ.

"Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, và đặc biệt là sứ mệnh y đức, cứu người mà tập thể thầy và trò luôn tâm niệm, chúng tôi tin rằng món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20/11 năm nay chính là sự chia sẻ thiết thực. Nhà trường rất mong quý cơ quan, doanh nghiệp hãy biến tình cảm trân quý đó thành những đóng góp tài chính, trực tiếp ủng hộ cho đồng bào", nhà trường bày tỏ.

Không riêng các trường đại học, nhiều trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM cũng đã thông báo không nhận hoa, quà trong dịp 20/11. Các trường đã ra thông báo bao gồm trường THPT Thủ Đức, Tiểu học Phan Văn Trị, Tiểu học Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Văn Luông, THCS Lê Minh Xuân...

Trong đó, trường THPT Thủ Đức mong muốn các phụ huynh, đối tác chuyển các phần hoa chúc mừng thành học bổng cho học sinh khó khăn hoặc hỗ trợ đồng bào vùng lũ còn trường Tiểu học Phan Văn Trị xin "đổi" hoa, quà thành sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh.