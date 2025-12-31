Quốc gia đầu tiên sang năm mới 2026

Đảo Kiritimati thuộc quốc đảo Kiritimati là điểm đầu tiên trên thế giới gõ cửa năm mới 2026.

Không phải mọi quốc gia đều đón năm mới cùng lúc. Ảnh: Reuters.

Ngày 31/12 hàng năm, khi kim đồng hồ dần tiến về thời khắc giao thừa, cả thế giới cùng nín thở chờ đón năm mới. Tuy nhiên, năm mới không đến cùng lúc ở mọi nơi. Do trục quay của Trái Đất và sự tồn tại của đường đổi ngày quốc tế, khoảnh khắc giao thừa thực tế kéo dài gần 26 giờ.

Nơi đón năm mới sớm và muộn nhất thế giới

Theo News18, điểm khởi đầu của năm mới thuộc về đảo Kiritimati (quốc đảo Kiribati), nằm trong múi giờ UTC+14. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt ngay phía tây đường đổi ngày quốc tế, hòn đảo này bước sang 0h ngày 1/1/2026 sớm hơn bất kỳ nơi nào khác, tương đương 19h ngày 31/12/2025 của Việt Nam.

Thực tế, đến năm 1995, đảo Kiribati mới trở thành quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Trước đây, chính quyền Kiribati cho tồn tại 3 múi giờ nằm ở hai phía của đường đổi ngày. Do đó, quốc gia này có hai ngày cùng tồn tại, song lại khiến việc giao thương gặp khó khăn.

Từ ngày 1/1/1995, chính quyền quyết định để toàn bộ lãnh thổ thuộc một múi giờ. Không ồn ào như New York hay Sydney, các hoạt động chào năm mới tại Kiritimati diễn ra yên bình, mang đậm tính cộng đồng.

Quần đảo Chatham (thuộc New Zealand) là nơi đón năm mới sớm thứ hai thế giới, chỉ sau đảo Kiritimati 15 phút. Khoảng 45 phút sau, những khu vực khác ở New Zealand như Auckland, Wellington và thành phố Nuku'alofa ở Tonga sẽ chào mừng năm 2026. Tháp Sky Tower ở Auckland trở thành tâm điểm lễ hội với màn bắn pháo hoa rực sáng bầu trời.

Australia đón năm mới ngay sau đó, dẫn đầu là Sydney với múi giờ UTC+11. Màn pháo hoa trên Cảng Sydney đã trở thành biểu tượng toàn cầu mỗi dịp giao thừa, thu hút hàng triệu người theo dõi.

Các thành phố khác của Australia như Melbourne hay Brisbane đón giao thừa muộn hơn, tạo nên chuỗi sự kiện liên tiếp. Sự kết hợp giữa cảnh quan ven biển và kỹ thuật trình diễn pháo hoa khiến Australia luôn nằm trong nhóm những điểm đón năm mới ấn tượng nhất.

Tại Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng bước sang năm mới trong múi giờ UTC+9. Trung Quốc đại lục, Singapore và Hong Kong thuộc múi giờ UTC+8, chào đón năm mới bằng pháo hoa và các sự kiện quy mô toàn thành phố. Sau đó 1 giờ, Việt Nam bắt đầu bước vào thời khắc chuyển giao giữa hai năm dương lịch.

Châu Âu bước vào năm mới qua nhiều múi giờ khác nhau, từ London (UTC+0) đến các nước Đông Âu (UTC+2). Trong khi đó, Nam Mỹ đón giao thừa trong các múi giờ từ UTC-3 đến UTC-5.

Địa điểm cuối cùng đón chào ngày đầu năm mới là đảo Baker và đảo Howland. Hai vùng lãnh thổ không người ở này của Mỹ, nằm ở trung Thái Bình Dương và thuộc múi giờ UTC-12.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera ở Australia, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Phong tục đón năm mới trên thế giới

Theo Time, khi đồng hồ điểm đúng 0h vào đêm giao thừa, nhiều nước trên khắp thế giới sẽ chào đón năm 2025 với những truyền thống độc đáo.

Ở Nhật Bản, các ngôi chùa đánh 108 tiếng chuông vào đêm giao thừa. Theo Phật giáo, người ta tin rằng có 108 loại dục vọng trần tục và mỗi tiếng chuông sẽ loại bỏ đi một dục vọng. Theo Japan Today, truyền thống này được gọi là Joya no Kane. "Jo" có nghĩa là "bỏ đi cái cũ và bước vào cái mới" và "Ya" có nghĩa là "đêm".

Tại Brazil, người dân thường mặc đồ trắng và đến bãi biển để đón năm mới. Một số người thực hành truyền thống dâng lễ vật cho Iemanjá hoặc Yemanja, một nữ thần đại dương trong các văn hóa truyền thống như Afro-Brazil Candomblé và Umbanda.

Các lễ vật được đặt lên những chiếc thuyền nhỏ và thả trôi ra biển. Những người ăn mừng cũng nhảy qua 7 con sóng, mỗi con sóng là một lời cảm ơn Iemanjá vì đã ban cho mình những điều tốt lành trong năm qua. Hoàn thành xong, để không gặp xui xẻo, họ không quay lưng lại với biển cho đến khi chân họ rời khỏi mặt nước.

Đêm giao thừa ở Scotland được gọi là Hogmanay. Nơi đây cũng có tục xông đất, được gọi là first footing. Để đảm bảo may mắn, người đến thăm đầu tiên nên là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, mang theo than đá, bánh quy bơ, muối, bánh mì đen và rượu whisky.

Người đầu tiên xông đất cho gia chủ sẽ được gọi là first footer. Ảnh: Visitscotland.

Ở một số nước Mỹ Latinh, mọi người đi bộ hoặc kéo một chiếc vali trống quanh nhà để mang lại may mắn. Họ cũng tin rằng hành động này sẽ thu hút những chuyến du lịch, những trải nghiệm và thịnh vượng trong năm mới.

Người Đan Mạch thực sự "nhảy" vào năm mới. Họ đứng trên ghế hoặc sofa để nhảy xuống khi đồng hồ điểm 0h. Nếu quên nhảy vào lúc nửa đêm, điều đó được cho là sẽ mang lại xui xẻo cho toàn bộ năm mới.

Người Tây Ban Nha chào đón năm mới bằng cách ăn 12 quả nho, mỗi quả tương ứng với một tiếng chuông điểm nửa đêm. Loại nho được sử dụng có vỏ mỏng, màu xanh truyền thống, được thu hoạch vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12. Truyền thống này có từ hơn một thế kỷ trước.

Còn tại Hy Lạp, các gia đình thường đến nhà thờ vào ngày Tết. Sau buổi lễ, họ tìm một củ hành tây và treo trên cửa hoặc trong nhà như một biểu tượng của sức khỏe tốt, sự sinh sôi và trường thọ.