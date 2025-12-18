Mức thưởng Tết 2026 của giáo viên

Thời điểm này, nhiều trường học bắt đầu tính toán phương án thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Giáo viên trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai trong tiết Văn hóa đọc. Ảnh: Trần Hiền.

Giáo viên trường công lập không có lương tháng 13 hay thưởng Tết như người lao động ở doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 60/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục có thể quy định khoản hỗ trợ dịp Tết cho giáo viên bằng nguồn thặng dư từ các nguồn thu và nguồn ngân sách (chi phúc lợi tập thể).

Bên cạnh đó, giáo viên có thể nhận các khoản thu theo chính sách đặc thù của địa phương. Ví dụ, giáo viên TP.HCM có thể nhận được thu nhập tăng thêm quý 4 và quà Tết (năm 2025 là 1,8 triệu đồng/người).

Ngoài các khoản trên, từ năm 2025, công chức, viên chức nói chung có thêm tiền thưởng đột xuất và thưởng định kỳ hàng năm theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.

Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của các đối tượng trong danh sách trả lương. Trường quy mô càng lớn, quỹ tiền thưởng càng nhiều.

Về thưởng định kỳ hàng năm, tổng kinh phí chi thưởng được xác định là phần kinh phí chi thưởng còn lại tại thời điểm cuối năm, sau khi trừ đi tổng kinh phí đã chi thưởng đột xuất trong năm. Thời điểm nhận khoản này thường gần Tết (trước ngày 31/1 hàng năm) nên giáo viên vẫn gọi đây là "thưởng Tết".

Mức tiền thưởng đối với giáo viên sẽ căn cứ vào thành tích công tác và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Cách xác định mức tiền thưởng định kỳ cơ sở như sau:

Mức tiền thưởng định kỳ cơ sở = Tổng kinh phí chi thưởng định kỳ hàng năm / [(Số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ x 3,0) + (Số cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ x 2,4) + (Số cá nhân hoàn thành nhiệm vụ x 1,0)].

Trên cơ sở đó, mức tiền thưởng cụ thể được xác định như sau:

Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Hưởng 3 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hưởng 2,4 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ: Hưởng mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

Theo nghị định này, ghi nhận tại các trường học năm 2025, tùy vào hệ số khen thưởng của mỗi đơn vị, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận thưởng 5-6 triệu đồng/người; giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận 4-5 triệu đồng/người và hoàn thành nhiệm vụ nhận 3-4 triệu đồng/người...

Thưởng Tết giáo viên trường ngoài công lập tùy thuộc vào tình hình tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của từng trường. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Với giáo viên trường ngoài công lập, theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Lao động 2019, mức thưởng Tết sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động của nhà trường và mức độ hoàn thành công việc của giáo viên.

Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Với bậc đại học, chính sách thưởng Tết được xây dựng dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ và cơ chế tự chủ tài chính. Mỗi trường lại một cách chi thưởng khác nhau.

Ví dụ, Đại học Công thương TP.HCM cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng từ năm học 2024-2025. Mức thưởng là 25 triệu đồng/người, áp dụng với tất cả viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp. Hàng năm, trường này chi khoảng hơn 20 tỷ đồng tiền thưởng Tết.

Đối với những trường hợp công tác dưới một năm, hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế.

Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức trên. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có 3 tháng trở lên bị xếp loại từ mức B trở xuống thì mức thưởng giảm còn 80%.

Cán bộ hưu trí và không còn làm việc tại trường, trường chi tiền tặng với mức 1,5 triệu đồng/người.

Ghi nhận những năm gần đây, một số trường đại học có mức thưởng Tết cao. Ví dụ, năm 2025, Đại học Điện lực chi thưởng 50 triệu đồng/người, Đại học Công nghiệp Hà Nội thưởng 26-29 triệu đồng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thưởng 25 triệu cùng một tháng lương và khoản "cống hiến"...