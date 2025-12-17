Nữ sinh Bắc Ninh đánh bạn vì 'nghe nói có người bình luận về mình'

|
Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên sàn.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh bạo lực học đường nghiêm trọng, xảy ra ngay tại cầu thang trong khuôn viên trường học.
Cụ thể, một nữ sinh bị ba học sinh khác lao vào hành hung. Các học sinh tấn công thay nhau đá, đạp, tát vào vùng đầu, lưng nạn nhân. Cùng với đó, nạn nhân bị túm, giật tóc và kéo lê trên sàn. Ở thế yếu, em này liên tục ôm đầu, gập người che chắn.
Đáng chú ý, rất nhiều học sinh xung quanh đứng xem. Thay vì can ngăn, các học sinh bảo nhau quay lại video và la lớn cổ vũ, kích động.
Sáng 17/12, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xác nhận sự việc xảy ra tại trường.
Theo bà Lan, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 3, sáng 12/12. Nữ sinh bị đánh học lớp 8, còn ba nữ sinh tham gia đánh bạn đang học lớp 9.
Về phía 3 học sinh đánh bạn, nhà trường đã yêu cầu viết bản kiểm điểm. Trước mắt, trường có các biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bao gồm cả những học sinh đứng xem và quay video, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật theo mức độ vi phạm, đảm bảo đúng quy định.
Theo vị hiệu trưởng, đây là "sự việc đáng tiếc xảy ra trong môi trường sư phạm". Nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND xã Tiên Du và công an xã để phối hợp giải quyết
