Nữ sinh Bắc Ninh đánh bạn vì 'nghe nói có người bình luận về mình'

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh đấm liên tiếp, thậm chí túm tóc kéo lê trên sàn.

Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên sàn.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh bạo lực học đường nghiêm trọng, xảy ra ngay tại cầu thang trong khuôn viên trường học.

Cụ thể, một nữ sinh bị ba học sinh khác lao vào hành hung. Các học sinh tấn công thay nhau đá, đạp, tát vào vùng đầu, lưng nạn nhân. Cùng với đó, nạn nhân bị túm, giật tóc và kéo lê trên sàn. Ở thế yếu, em này liên tục ôm đầu, gập người che chắn.

Đáng chú ý, rất nhiều học sinh xung quanh đứng xem. Thay vì can ngăn, các học sinh bảo nhau quay lại video và la lớn cổ vũ, kích động.

Sáng 17/12, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xác nhận sự việc xảy ra tại trường.

Theo bà Lan, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 3, sáng 12/12. Nữ sinh bị đánh học lớp 8, còn ba nữ sinh tham gia đánh bạn đang học lớp 9.

"Nguyên nhân sự việc không phải do mâu thuẫn âm ỉ mà là bộc phát, các học sinh nghe nói có người bình luận về mình nên nảy sinh mâu thuẫn", bà Lan nói.

Cũng theo bà, sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút, giáo viên đã có mặt ngay sau đó. Nhà trường đã yêu cầu những học sinh liên quan viết bản tường trình và thông báo với phụ huynh để phối hợp giải quyết. Trưa cùng ngày, các phụ huynh đã đến thăm hỏi nạn nhân và gia đình.

Học sinh bị đánh đã được đưa đến bệnh viện thăm khám. Bà Lan cho biết sau 3 lần khám, sức khỏe của học sinh không có dấu hiệu bất thường, song vẫn cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần. Theo vị hiệu trưởng, phụ huynh của học sinh bị đánh mong muốn giải quyết trên tinh thần giải hòa giải.

Về phía 3 học sinh đánh bạn, nhà trường đã yêu cầu viết bản kiểm điểm. Trước mắt, trường có các biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bao gồm cả những học sinh đứng xem và quay video, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật theo mức độ vi phạm, đảm bảo đúng quy định.

Theo vị hiệu trưởng, đây là "sự việc đáng tiếc xảy ra trong môi trường sư phạm". Nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND xã Tiên Du và công an xã để phối hợp giải quyết. Hiện tại, Công an xã Tiên Du đã tiếp nhận hồ sơ và đang tiến hành điều tra, xác minh và giải quyết theo đúng pháp luật.

