1 USD mua được gì trên khắp thế giới?

Với 1 USD, du khách có thể ăn no bụng tại Việt Nam, đổ đầy bình xăng tại Venezuela, nhưng đôi khi không mua được gì ở Na Uy.

Trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng tại nhiều nơi, giá trị của một tờ 1 USD có thể thay đổi đáng kể tùy theo quốc gia. Ở một số nước, số tiền này vẫn đủ để mua một bữa ăn nhẹ hoặc vài món đồ thiết yếu. Nhưng tại các nền kinh tế phát triển, 1 USD gần như không còn nhiều giá trị trong đời sống thường ngày.

Cầm 1 USD mua được gì?

Theo tạp chí CorD, tại các nền kinh tế phát triển với mức sống cao, chi phí hàng hóa và dịch vụ thường vượt xa giá trị của một tờ 1 USD . Vì vậy, số tiền này thường chỉ đủ cho những món đồ rất nhỏ, thậm chí có nơi gần như vô giá trị.

Tại Mỹ, nơi đồng USD được phát hành, sức mua của tờ tiền này hiện rất hạn chế. Ở nhiều thành phố lớn như New York hay San Francisco, 1 USD thậm chí không đủ để mua 1 chai nước tại cửa hàng tiện lợi. Giá cà phê, đồ ăn nhanh hoặc đồ uống thường dao động từ vài USD trở lên. Trong nhiều trường hợp, tờ 1 USD chủ yếu được dùng như tiền tip cho nhân viên phục vụ hoặc nghệ sĩ biểu diễn đường phố.

Du khách ăn uống tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Anh, tình hình cũng tương tự. Với tỷ giá hiện nay, 1 USD thậm chí chưa tới một bảng Anh, khiến số tiền này gần như không đủ để mua bất kỳ món đồ nào tại cửa hàng. Ngay cả những món rẻ nhất như kẹo hay bánh snack tại siêu thị cũng thường có giá cao hơn.

Ở Thụy Sĩ, một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, 1 USD gần như không có giá trị tiêu dùng. Giá cà phê, bánh mì hay nước uống tại đây thường cao gấp nhiều lần so với các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, tờ tiền này hầu như không thể mua được bất kỳ món đồ đáng kể nào.

Tương tự, tại Na Uy, một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, 1 USD gần như không đủ để mua bất kỳ sản phẩm nào.

Ở Australia, 1 USD chỉ đủ để thực hiện một cuộc gọi điện thoại di động kéo dài khoảng 1 phút. Tại Canada, số tiền tương tự chỉ có thể đổi được 1 quả táo.

Tại Bỉ, 1 USD chỉ đủ mua 1 gói kẹo cao su. Trong khi đó ở Ireland, số tiền này có thể mua 1 túi khoai tây chiên đóng gói trong siêu thị.

Tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Anh hay Thụy Sĩ, chi phí sinh hoạt cao khiến 1 USD gần như không đủ để mua một sản phẩm hoàn chỉnh trong cửa hàng. Ảnh: Shutterstocks.

Một số nước châu Âu khác cũng cho thấy mức giá tương đối cao. Ở Phần Lan, 1 USD thậm chí chỉ đủ để trả phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng, đôi khi còn phải trả thêm phụ phí. Tại Đan Mạch, số tiền này chỉ đủ mua 1 thanh chocolate nhỏ. Ở Bồ Đào Nha, số tiền này đổi được 1 tách espresso nhỏ trong quán cà phê bình dân.

Tương tự, Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao tại châu Á, 1 USD cũng chỉ đủ để mua 1 chiếc cơm nắm onigiri, món ăn nhanh phổ biến trong các cửa hàng tiện lợi.

Những ví dụ này cho thấy tại các quốc gia phát triển, giá trị thực tế của một tờ 1 USD khá hạn chế. Với mức thu nhập và giá cả cao, người tiêu dùng tại các nước này thường khó mua được nhiều sản phẩm hay dịch vụ chỉ với số tiền nhỏ như vậy.

Ăn bánh mì thịt ở Việt Nam, đi taxi ở Honduras

Trái ngược với các nền kinh tế phát triển, tại nhiều quốc gia đang phát triển hoặc có chi phí sinh hoạt thấp hơn, 1 USD vẫn có thể mua được khá nhiều hàng hóa và dịch vụ.

Tại Mexico, số tiền này có thể mua tới 48 quả chuối, một trong những loại trái cây phổ biến tại các khu chợ địa phương.

Ở Haiti, 1 USD đủ để mua 4 phần cơm đơn giản. Trong khi đó tại Ai Cập, số tiền này có thể đổi được khoảng 6 chiếc bánh falafel (bánh đậu gà rán), món ăn nhanh truyền thống của Trung Đông.

Tại Kenya, số tiền này có thể mua được 8 bắp cải, 4 quả cà chua và 4 củ hành tây, đủ cho một bữa ăn gia đình.

Với 1 USD , người mua vẫn có thể tìm thấy một ổ bánh mì thịt tại nhiều quầy hàng bình dân. Ảnh: @anchoi.hk.

Ở Nepal, 1 USD có thể đổi được 10 con cá đuối manta nhỏ, một món ăn địa phương phổ biến. Tại Honduras, số tiền này thậm chí đủ để đi taxi tới phần lớn các địa điểm trong thành phố.

Trong khi tại Venezuela, nơi giá xăng từng được trợ giá mạnh, 1 USD có thể đổ đầy một nửa hoặc thậm chí cả bình xăng. Ở Greenland, số tiền này đủ mua 1l xăng.

Ở Cộng hòa Séc, 1 USD có thể mua 3 chai bia trong siêu thị lớn.

Ở Việt Nam, 1 USD tương đương khoảng 26.000 đồng. Với số tiền này, người mua có thể dễ dàng tìm thấy nhiều món ăn vặt quen thuộc trên đường phố: 1 ổ bánh mì thịt, 1 ly cà phê hoặc 1 phần sinh tố đều có thể nằm trong mức giá này. Tại các khu chợ hoặc quầy hàng bình dân, 1 USD vẫn là khoản tiền đủ để giải quyết 1 bữa ăn nhẹ.

Tại Indonesia, tờ tiền này có thể đổi được 1 phần cơm chiên nasi goreng tại các quán ăn bình dân. Trong khi đó ở Thái Lan, 1 USD đủ để mua 1 xiên thịt nướng đường phố hoặc 1 túi trái cây cắt sẵn tại các khu chợ đêm.

Ở Jordan, số tiền này đủ mua 1 thanh socola, 1 chai nước ngọt và 1 gói khoai tây chiên.

Một ví dụ đặc biệt khác là Zimbabwe, nơi tồn tại khu chợ mang tên “Dollar Market” tại thủ đô Harare. Tại đây, nhiều loại hàng hóa từ quần áo đến thực phẩm được bán với giá chỉ 1 USD .

Ở những nước có thu nhập cao và giá cả đắt đỏ, 1 USD chỉ đủ mua các sản phẩm rất nhỏ hoặc thậm chí không mua được gì đáng kể. Ngược lại, tại các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp hơn, số tiền này vẫn có thể đổi lấy nhiều hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Sự khác biệt này phản ánh rõ khoảng cách kinh tế giữa các khu vực trên thế giới. Dù chỉ là một tờ tiền nhỏ, 1 USD vẫn cho thấy bức tranh thú vị về sự chênh lệch giá cả toàn cầu.