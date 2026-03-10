Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều địa phương 'tăng tốc' thi lớp 10 ngay từ cuối tháng 5

  • Thứ ba, 10/3/2026 09:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra sớm, nhiều tỉnh thành dự kiến đẩy sớm lịch thi vào lớp 10.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ. Sự thay đổi này buộc các Sở GD&ĐT phải tính toán lại thời điểm tổ chức kỳ thi lớp 10 nhằm tránh chồng chéo nhân lực coi thi, chấm thi và đảm bảo giãn cách hợp lý cho thí sinh giữa hai kỳ thi quan trọng nhất trong năm.

Ghi nhận đến thời điểm này, TP Đà Nẵng là nơi tổ chức sớm nhất cả nước vào các ngày 23, 24 và 25/5.

Nhóm các địa phương tổ chức thi ngay trong tháng 5 còn có: Lai Châu: 25-26/5; Tuyên Quang: 27-28/5; Bắc Ninh: 26-28/5; Đồng Nai: 28-29/5; Quảng Ngãi: 30/5-1/6.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đã đề xuất lịch thi vào ngày 1-2/6, đẩy sớm 1 tuần so với năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội chưa chốt ngày chính thức nhưng cũng dự kiến sẽ chọn khung thời gian phù hợp để kịp hoàn tất trước kỳ thi của Bộ. Các tỉnh như Hải Phòng (2-6/6), Hà Tĩnh (6-7/6) và Phú Thọ (1-3/6) cũng ghi tên vào nhóm "tăng tốc" ngay trong tuần đầu tháng 6.

Ngược lại, một số ít địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh và Vĩnh Long chọn phương án an toàn khi lùi lịch sang đầu tháng 7, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc.

Lịch thi lớp 10 dự kiến tại 34 tỉnh và thành phố:

STTĐơn vị hành chính (Mới)Lịch thiGhi chú
1Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam)23 - 25/05Chính thức
2Lai Châu25 - 26/05Chính thức
3Bắc Ninh26 - 28/05Chính thức
4Tuyên Quang27 - 28/05Chính thức
5Đồng Nai28 - 29/05Chính thức
6Quảng Ngãi30/05 - 01/06Chính thức
7TP.HCM01 - 02/06

Dự kiến (Đề xuất)

8Hải Phòng02 - 06/06Chính thức
9Phú Thọ01 - 03/06Dự kiến
10Hà Tĩnh06 - 07/06Chính thức
11Hà Nội05 - 08/06Dự kiến
12Quảng Ninh03 - 05/07Chính thức
13Lâm Đồng01 - 03/07

Xét tuyển (Chuyên thi 1-3/7)

14Vĩnh Long02 - 03/07

Xét tuyển (Chuyên thi 2-3/7)

15Ninh BìnhTháng 6Dự kiến
16Thanh HóaTháng 6Dự kiến
17Nghệ AnTháng 6Dự kiến
18Thái NguyênTháng 6Dự kiến
19Hưng YênTháng 6Dự kiến
20Lào CaiTháng 6Dự kiến
21Điện BiênTháng 6Dự kiến
22Sơn LaTháng 6Dự kiến
23Hà GiangTháng 5Dự kiến
24Yên BáiTháng 6Dự kiến
25Bình DươngTháng 6Dự kiến
26Bà Rịa - Vũng TàuTháng 6Dự kiến
27Cần ThơTháng 6Dự kiến
28Đắk LắkTháng 6Dự kiến
29Vĩnh PhúcTháng 6Dự kiến
30Nam ĐịnhTháng 6Dự kiến
31Thái BìnhTháng 6Dự kiến
32Hà NamTháng 6Dự kiến
33Quảng TrịTháng 6Dự kiến
34HuếTháng 6Dự kiến

Đỗ Vi / Sức khỏe & Đời sống

