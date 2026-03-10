Nhiều địa phương 'tăng tốc' thi lớp 10 ngay từ cuối tháng 5

|
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ. Sự thay đổi này buộc các Sở GD&ĐT phải tính toán lại thời điểm tổ chức kỳ thi lớp 10 nhằm tránh chồng chéo nhân lực coi thi, chấm thi và đảm bảo giãn cách hợp lý cho thí sinh giữa hai kỳ thi quan trọng nhất trong năm.
Ghi nhận đến thời điểm này, TP Đà Nẵng là nơi tổ chức sớm nhất cả nước vào các ngày 23, 24 và 25/5.
Nhóm các địa phương tổ chức thi ngay trong tháng 5 còn có: Lai Châu: 25-26/5; Tuyên Quang: 27-28/5; Bắc Ninh: 26-28/5; Đồng Nai: 28-29/5; Quảng Ngãi: 30/5-1/6.
Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đã đề xuất lịch thi vào ngày 1-2/6, đẩy sớm 1 tuần so với năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội chưa chốt ngày chính thức nhưng cũng dự kiến sẽ chọn khung thời gian phù hợp để kịp hoàn tất trước kỳ thi của Bộ. Các tỉnh như Hải Phòng (2-6/6), Hà Tĩnh (6-7/6) và Phú Thọ (1-3/6) cũng ghi tên vào nhóm "tăng tốc" ngay trong tuần đầu tháng 6.
Ngược lại, một số ít địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh và Vĩnh Long chọn phương án an toàn khi lùi lịch sang đầu tháng 7, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc.
Lịch thi lớp 10 dự kiến tại 34 tỉnh và thành phố:
|STT
|Đơn vị hành chính (Mới)
|Lịch thi
|Ghi chú
|1
|Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam)
|23 - 25/05
|Chính thức
|2
|Lai Châu
|25 - 26/05
|Chính thức
|3
|Bắc Ninh
|26 - 28/05
|Chính thức
|4
|Tuyên Quang
|27 - 28/05
|Chính thức
|5
|Đồng Nai
|28 - 29/05
|Chính thức
|6
|Quảng Ngãi
|30/05 - 01/06
|Chính thức
|7
|TP.HCM
|01 - 02/06
Dự kiến (Đề xuất)
|8
|Hải Phòng
|02 - 06/06
|Chính thức
|9
|Phú Thọ
|01 - 03/06
|Dự kiến
|10
|Hà Tĩnh
|06 - 07/06
|Chính thức
|11
|Hà Nội
|05 - 08/06
|Dự kiến
|12
|Quảng Ninh
|03 - 05/07
|Chính thức
|13
|Lâm Đồng
|01 - 03/07
Xét tuyển (Chuyên thi 1-3/7)
|14
|Vĩnh Long
|02 - 03/07
Xét tuyển (Chuyên thi 2-3/7)
|15
|Ninh Bình
|Tháng 6
|Dự kiến
|16
|Thanh Hóa
|Tháng 6
|Dự kiến
|17
|Nghệ An
|Tháng 6
|Dự kiến
|18
|Thái Nguyên
|Tháng 6
|Dự kiến
|19
|Hưng Yên
|Tháng 6
|Dự kiến
|20
|Lào Cai
|Tháng 6
|Dự kiến
|21
|Điện Biên
|Tháng 6
|Dự kiến
|22
|Sơn La
|Tháng 6
|Dự kiến
|23
|Hà Giang
|Tháng 5
|Dự kiến
|24
|Yên Bái
|Tháng 6
|Dự kiến
|25
|Bình Dương
|Tháng 6
|Dự kiến
|26
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Tháng 6
|Dự kiến
|27
|Cần Thơ
|Tháng 6
|Dự kiến
|28
|Đắk Lắk
|Tháng 6
|Dự kiến
|29
|Vĩnh Phúc
|Tháng 6
|Dự kiến
|30
|Nam Định
|Tháng 6
|Dự kiến
|31
|Thái Bình
|Tháng 6
|Dự kiến
|32
|Hà Nam
|Tháng 6
|Dự kiến
|33
|Quảng Trị
|Tháng 6
|Dự kiến
|34
|Huế
|Tháng 6
|Dự kiến
