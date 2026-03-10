Nhiều địa phương 'tăng tốc' thi lớp 10 ngay từ cuối tháng 5

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra sớm, nhiều tỉnh thành dự kiến đẩy sớm lịch thi vào lớp 10.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ. Sự thay đổi này buộc các Sở GD&ĐT phải tính toán lại thời điểm tổ chức kỳ thi lớp 10 nhằm tránh chồng chéo nhân lực coi thi, chấm thi và đảm bảo giãn cách hợp lý cho thí sinh giữa hai kỳ thi quan trọng nhất trong năm.

Ghi nhận đến thời điểm này, TP Đà Nẵng là nơi tổ chức sớm nhất cả nước vào các ngày 23, 24 và 25/5.

Nhóm các địa phương tổ chức thi ngay trong tháng 5 còn có: Lai Châu: 25-26/5; Tuyên Quang: 27-28/5; Bắc Ninh: 26-28/5; Đồng Nai: 28-29/5; Quảng Ngãi: 30/5-1/6.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đã đề xuất lịch thi vào ngày 1-2/6, đẩy sớm 1 tuần so với năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội chưa chốt ngày chính thức nhưng cũng dự kiến sẽ chọn khung thời gian phù hợp để kịp hoàn tất trước kỳ thi của Bộ. Các tỉnh như Hải Phòng (2-6/6), Hà Tĩnh (6-7/6) và Phú Thọ (1-3/6) cũng ghi tên vào nhóm "tăng tốc" ngay trong tuần đầu tháng 6.

Ngược lại, một số ít địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh và Vĩnh Long chọn phương án an toàn khi lùi lịch sang đầu tháng 7, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc.

Lịch thi lớp 10 dự kiến tại 34 tỉnh và thành phố:

STT Đơn vị hành chính (Mới) Lịch thi Ghi chú 1 Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam) 23 - 25/05 Chính thức 2 Lai Châu 25 - 26/05 Chính thức 3 Bắc Ninh 26 - 28/05 Chính thức 4 Tuyên Quang 27 - 28/05 Chính thức 5 Đồng Nai 28 - 29/05 Chính thức 6 Quảng Ngãi 30/05 - 01/06 Chính thức 7 TP.HCM 01 - 02/06 Dự kiến (Đề xuất) 8 Hải Phòng 02 - 06/06 Chính thức 9 Phú Thọ 01 - 03/06 Dự kiến 10 Hà Tĩnh 06 - 07/06 Chính thức 11 Hà Nội 05 - 08/06 Dự kiến 12 Quảng Ninh 03 - 05/07 Chính thức 13 Lâm Đồng 01 - 03/07 Xét tuyển (Chuyên thi 1-3/7) 14 Vĩnh Long 02 - 03/07 Xét tuyển (Chuyên thi 2-3/7) 15 Ninh Bình Tháng 6 Dự kiến 16 Thanh Hóa Tháng 6 Dự kiến 17 Nghệ An Tháng 6 Dự kiến 18 Thái Nguyên Tháng 6 Dự kiến 19 Hưng Yên Tháng 6 Dự kiến 20 Lào Cai Tháng 6 Dự kiến 21 Điện Biên Tháng 6 Dự kiến 22 Sơn La Tháng 6 Dự kiến 23 Hà Giang Tháng 5 Dự kiến 24 Yên Bái Tháng 6 Dự kiến 25 Bình Dương Tháng 6 Dự kiến 26 Bà Rịa - Vũng Tàu Tháng 6 Dự kiến 27 Cần Thơ Tháng 6 Dự kiến 28 Đắk Lắk Tháng 6 Dự kiến 29 Vĩnh Phúc Tháng 6 Dự kiến 30 Nam Định Tháng 6 Dự kiến 31 Thái Bình Tháng 6 Dự kiến 32 Hà Nam Tháng 6 Dự kiến 33 Quảng Trị Tháng 6 Dự kiến 34 Huế Tháng 6 Dự kiến