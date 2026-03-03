Lịch thi lớp 10 chính thức của 34 tỉnh, thành năm 2026

|
Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025. Ảnh: Đinh Hà.
Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.
Hiện tại, một số địa phương đã ấn định ngày cụ thể. Trong đó, Đà Nẵng đang là địa phương tổ chức thi sớm nhất, trong các ngày 23-25/5. Tiếp đến là các tỉnh Lai Châu (25-26/5, tương tự năm trước), Tuyên Quang (27-28/5)...
Quảng Ninh đang là tỉnh tổ chức thi vào lớp 10 THPT muộn nhất, trong các ngày 3-5/7.
Các địa phương còn lại chưa có thông báo cụ thể, song sẽ hoàn thành trước ngày 31/7. Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành dự kiến như sau:
|STT
|Tỉnh, thành
|Lịch thi
|Môn thi thứ 3
|1
|Hà Nội
|Cuối tháng 6/2025
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|2
|TP.HCM
|Cuối tháng 6/2025
|Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
|3
|Cao Bằng
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|4
|Hải Phòng
|Ngày 2-6/6
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|5
|Nghệ An
|Trước ngày 31/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
|6
|Đồng Tháp
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|7
|Ninh Bình
|Trước ngày 31/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
|8
|Lạng Sơn
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|9
|TP Huế
|Trước ngày 31/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|10
|Thanh Hóa
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|11
|Cần Thơ
|Trước ngày 31/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
|12
|Đà Nẵng
|Ngày 23-25/5
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|13
|Tuyên Quang
|Ngày 27-28/5
|Khoa học tự nhiên
|14
|Vĩnh Long
|Trường chuyên: 2-3/7
|- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
|15
|Đồng Nai
|Ngày 28-29/5
|Tiếng Anh
|16
|Lào Cai
|Trước ngày 31/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
|17
|Quảng Ninh
|Ngày 3-5/7
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
|18
|Hưng Yên
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|19
|Bắc Ninh
|Ngày 26-28/5
|Tiếng Anh
|20
|Gia Lai
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|21
|Hà Tĩnh
|Ngày 6-7/6
|Tiếng Anh
|22
|Lâm Đồng
|Ngày 1-3/7
|- Xét tuyển- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
|23
|Phú Thọ
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|24
|Quảng Trị
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|25
|Thái Nguyên
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|26
|Đắk Lắk
|Trước ngày 31/7
|-
|27
|Điện Biên
|Trước ngày 31/7
|-
|28
|Tây Ninh
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|29
|An Giang
|Trước ngày 31/7
|Tiếng Anh
|30
|Khánh Hòa
|Trước ngày 31/7
|-
|31
|Quảng Ngãi
|Ngày 30/5-1/6
|-
|32
|Sơn La
|Tháng 6/2026
|-
|33
|Cà Mau
|Trước ngày 31/7
|-
|34
|Lai Châu
|Ngày 25-26/5
|-
Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.
Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.
Về môn thi vào lớp 10, nếu thi tuyển, các tỉnh, thành tổ chức thi Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.
Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương lựa chọn Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ. Tuyên Quang là địa phương duy nhất quyết định chọn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ ba. Trước đó, Sơn La cũng từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn cho môn thi thứ ba, nhưng đã rút lại phương án này sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi.
