Lịch thi lớp 10 chính thức của 34 tỉnh, thành năm 2026

  • Thứ ba, 3/3/2026 08:17 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Trong số các địa phương đã công bố lịch thi vào lớp 10 năm 2026, Đà Nẵng tổ chức thi sớm nhất, trong hai ngày 25-26/5.

lop 10 anh 1

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.

Hiện tại, một số địa phương đã ấn định ngày cụ thể. Trong đó, Đà Nẵng đang là địa phương tổ chức thi sớm nhất, trong các ngày 23-25/5. Tiếp đến là các tỉnh Lai Châu (25-26/5, tương tự năm trước), Tuyên Quang (27-28/5)...

Quảng Ninh đang là tỉnh tổ chức thi vào lớp 10 THPT muộn nhất, trong các ngày 3-5/7.

Các địa phương còn lại chưa có thông báo cụ thể, song sẽ hoàn thành trước ngày 31/7. Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành dự kiến như sau:

STTTỉnh, thànhLịch thiMôn thi thứ 3
1Hà NộiCuối tháng 6/2025Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
2TP.HCMCuối tháng 6/2025Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
3Cao BằngTrước ngày 31/7Tiếng Anh
4Hải PhòngNgày 2-6/6Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
5Nghệ AnTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
6Đồng ThápTrước ngày 31/7Tiếng Anh
7Ninh BìnhTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
8Lạng SơnTrước ngày 31/7Tiếng Anh
9TP HuếTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
10Thanh HóaTrước ngày 31/7Tiếng Anh
11Cần ThơTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
12Đà NẵngNgày 23-25/5Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
13Tuyên QuangNgày 27-28/5Khoa học tự nhiên
14Vĩnh LongTrường chuyên: 2-3/7- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
15Đồng NaiNgày 28-29/5Tiếng Anh
16Lào CaiTrước ngày 31/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
17Quảng NinhNgày 3-5/7Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
18Hưng YênTrước ngày 31/7Tiếng Anh
19Bắc NinhNgày 26-28/5Tiếng Anh
20Gia LaiTrước ngày 31/7Tiếng Anh
21Hà TĩnhNgày 6-7/6Tiếng Anh
22Lâm ĐồngNgày 1-3/7- Xét tuyển- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
23Phú ThọTrước ngày 31/7Tiếng Anh
24Quảng TrịTrước ngày 31/7Tiếng Anh
25Thái NguyênTrước ngày 31/7Tiếng Anh
26Đắk LắkTrước ngày 31/7-
27Điện BiênTrước ngày 31/7-
28Tây NinhTrước ngày 31/7Tiếng Anh
29An GiangTrước ngày 31/7Tiếng Anh
30Khánh HòaTrước ngày 31/7-
31Quảng NgãiNgày 30/5-1/6-
32Sơn LaTháng 6/2026-
33Cà MauTrước ngày 31/7-
34Lai ChâuNgày 25-26/5-

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.

Về môn thi vào lớp 10, nếu thi tuyển, các tỉnh, thành tổ chức thi Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương lựa chọn Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ. Tuyên Quang là địa phương duy nhất quyết định chọn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ ba. Trước đó, Sơn La cũng từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn cho môn thi thứ ba, nhưng đã rút lại phương án này sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi.

40:2382 hôm qua

Ngọc Bích

lớp 10 Đà Nẵng Lai Châu lịch thi 2026 tuyển sinh

