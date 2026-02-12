Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Thêm nhiều địa phương công bố môn thi lớp 10

  • Thứ năm, 12/2/2026 05:00 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Tính đến ngày 11/2, 22 địa phương trên cả nước đã chốt môn thi vào lớp 10, một địa phương đã có dự kiến về môn thi thứ ba.

Thí sinh trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 10/2 vừa qua, UBND tỉnh An Giang thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT tỉnh về việc chọn môn Tiếng Anh là môn thi thứ ba. Theo đó, trong năm 2026, học sinh tại tỉnh này sẽ làm bài thi môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để giành suất vào lớp 10 công lập.

UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh, thông báo công khai hình thức thi và thời gian làm bài để các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh chủ động dạy, học và ôn tập.

Cũng trong ngày 10/2, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn. Theo đó, để vào lớp 10 công lập không chuyên, thí sinh cần làm bài thi môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đề thi môn Toán gồm 30% trắc nghiệm, 70% tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngữ văn cũng làm bài trong 120 phút theo hình thức tự luận còn môn Tiếng Anh làm bài trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh dự kiến tổ chức thi trong hai ngày 1-2/6/2026. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 3/6. UBND tỉnh cho biết nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu phân bổ ở chương trình lớp 9.

Ngoài các địa phương nêu trên, những tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 cụ thể như sau:

STTTên tỉnh, thànhCác môn thi lớp 10
1TP.HCMToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh)
2Đà NẵngToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
3Tuyên QuangToán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên
4HuếToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
5Nghệ AnToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
6Thanh HoáToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
7Cần ThơToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
8Cao BằngToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
9Lạng SơnToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
10Hải PhòngToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
11Ninh BìnhToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
12Vĩnh LongTHPT công lập: Xét tuyển; THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên
13Đồng ThápToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
14Đồng NaiToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
15Hà NộiToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
16Sơn LaToán, Ngữ văn, môn Tổ hợp (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh)
17Thái NguyênToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
18Quảng TrịToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
19Quảng NinhToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
20Hưng YênToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
21Bắc NinhDự kiến: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

TP.HCM có thể tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 5

Thay vì tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6 như dự kiến trước đây, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có thể đẩy kỳ thi lên sớm để giảm áp lực cho học sinh.

10:27 4/2/2026

Thái An

lớp 10 địa phương môn thi lớp 10

    Đọc tiếp

    Ha Noi chot mon thi thu 3 vao lop 10 hinh anh

    Hà Nội chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10

    17:39 29/1/2026 17:39 29/1/2026

    0

    Chiều 29/1, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, tương tự năm ngoái.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý