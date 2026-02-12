Thêm nhiều địa phương công bố môn thi lớp 10

|
Thí sinh trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.
Ngày 10/2 vừa qua, UBND tỉnh An Giang thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT tỉnh về việc chọn môn Tiếng Anh là môn thi thứ ba. Theo đó, trong năm 2026, học sinh tại tỉnh này sẽ làm bài thi môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để giành suất vào lớp 10 công lập.
UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh, thông báo công khai hình thức thi và thời gian làm bài để các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh chủ động dạy, học và ôn tập.
Cũng trong ngày 10/2, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn. Theo đó, để vào lớp 10 công lập không chuyên, thí sinh cần làm bài thi môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Đề thi môn Toán gồm 30% trắc nghiệm, 70% tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngữ văn cũng làm bài trong 120 phút theo hình thức tự luận còn môn Tiếng Anh làm bài trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh dự kiến tổ chức thi trong hai ngày 1-2/6/2026. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 3/6. UBND tỉnh cho biết nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu phân bổ ở chương trình lớp 9.
Ngoài các địa phương nêu trên, những tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 cụ thể như sau:
|STT
|Tên tỉnh, thành
|Các môn thi lớp 10
|1
|TP.HCM
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh)
|2
|Đà Nẵng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|3
|Tuyên Quang
|Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên
|4
|Huế
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|5
|Nghệ An
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|6
|Thanh Hoá
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|7
|Cần Thơ
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
|8
|Cao Bằng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|9
|Lạng Sơn
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|10
|Hải Phòng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|11
|Ninh Bình
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
|12
|Vĩnh Long
|THPT công lập: Xét tuyển; THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên
|13
|Đồng Tháp
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|14
|Đồng Nai
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|15
|Hà Nội
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|16
|Sơn La
|Toán, Ngữ văn, môn Tổ hợp (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh)
|17
|Thái Nguyên
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|18
|Quảng Trị
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|19
|Quảng Ninh
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
|20
|Hưng Yên
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
|21
|Bắc Ninh
|Dự kiến: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
