IELTS 5.5 được tuyển thẳng vào lớp 10 nhiều trường tư

Thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS có khả năng được tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào lớp 10 ở nhiều trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội.

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thông báo tuyển 240 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027, chia thành hai đợt tuyển sinh, gồm đợt 1 từ ngày 15/1 đến 15/6, đợt 2 từ 30/6 đến 10/7 (nếu còn chỉ tiêu).

Nhà trường cho biết sẽ tuyển thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp phường các môn văn hóa năm học 2025-2026; học sinh có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 65 điểm trở lên; học sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng quốc gia, quốc tế các kỳ thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật của đơn vị quốc tế có uy tín hoặc phối hợp tổ chức với Bộ/Sở GD&ĐT.

Trường còn tuyển thẳng học sinh đạt 4 kỳ THCS xếp loại tốt, các kỳ còn lại loại khá, đồng thời kết quả rèn luyện toàn bộ các kỳ đạt loại tốt; đạt trung bình 7 điểm mỗi môn và không môn nào dưới 6 trong bài kiểm tra xét học bổng.

Các học sinh còn lại sẽ xét tuyển căn cứ vào kết quả học bạ, giải thưởng nghệ thuật, thể thao và điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, nhà trường có chính sách ưu đãi 10-100% học phí. Trong đó có ưu đãi dành cho những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như TOEFL Junior, IELTS.

Trường THPT Lý Thái Tổ thông báo tuyển 480 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trường tuyển thẳng học sinh có một trong các điều kiện sau:

Có giải ba trở lên các môn văn hóa cấp cụm, thành phố, quốc gia, quốc tế năm học 2025-2026.

Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc Cambridge PET/PCE 160 trở lên.

Có kết quả học tập và rèn luyện năm lớp 6, 7, 8, học kỳ 1 lớp 9 đạt loại tốt.

Ngoài ra, trường xét tuyển dựa vào kết quả bậc THCS của học sinh. Điểm xét tuyển là tổng điểm THCS và điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm THCS điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện 4 năm học bậc THCS, riêng lớp 9 lấy học kỳ 1.

Điểm ưu tiên 2-6 điểm, dành cho học sinh đoạt giải trong các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao do phường, sở, bộ tổ chức.

Theo thông báo, năm 2026, trường Archimedes sẽ tuyển 270 học sinh lớp 10. Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng và cấp học bổng; xét học bạ và phỏng vấn Toán, Tiếng Anh; xét điểm thi vào các trường chuyên; xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức; xét điểm bài thi do trường tổ chức.

Trong đó, với phương thức xét tuyển thẳng và cấp học bổng, trường yêu cầu thí sinh phải có IELTS từ 5.5 hoặc giải ba học sinh giỏi cấp phường, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố trở lên.

Ngoài được tuyển thẳng, nếu có IELTS từ 6.5, học sinh sẽ nhận học bổng 40 triệu đồng, từ 7.0 nhận học bổng 50 triệu đồng, áp dụng cho năm lớp 10.

Nhiều trường THPT tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: BC.

Trường THPT Galileo cũng tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, bao gồm HSK/TOEFL từ cấp 3; IELTS từ 5.5; TOEFL ITP từ 550; TOEFL iBT từ 55; TOEFL JUNIOR 790...

Học sinh đoạt giải các môn văn hóa, thể thao, nghệ thuật trong kỳ thi học sinh giỏi cấp xã/phường trở lên cũng thuộc diện tuyển thẳng.

Ngoài ra, trường còn xét học bạ kết hợp phỏng vấn; xét điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức vào 19/4 và xét điểm thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT.

Trong khi đó, trường Nguyễn Siêu tuyển 300 học sinh lớp 10. Trong đó, 50% chỉ tiêu dành cho học sinh lớp 10 AS - Alevels, 50% cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường).

Với lớp 10AE, trường ưu tiên tuyển các học sinh có IELTS từ 6.0 trở lên; xét cấp học bổng đầu cấp cho những học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp THCS và có các giải thưởng.

Thí sinh phải trải qua xét tuyển với các yếu tố gồm nguyện vọng gia đình quá trình học tập, sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý. Sau đó, các em phải làm bài kiểm tra đánh giá lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Hình thức gồm kiểm tra trên máy tính, kiểm tra trên giấy và phỏng vấn.

Với học sinh đang học lớp 9 tại trường, trường đã kiểm tra đánh giá vào tuần 4 của tháng 12/2025 đối. Từ ngày 16/3, trường nhận đơn đăng ký của học sinh trường khác, kiểm tra, đánh giá năng lực học tập vào tuần 2 của tháng 4/2026.

Nếu còn chỉ tiêu, trường xét kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEIC...) không nằm trong nhóm đối tượng tuyển thẳng hay được cộng điểm ưu tiên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại các địa phương. Tuy nhiên, các trường THPT ngoài công lập được xây dựng phương án tuyển sinh riêng.

Năm ngoái, nhiều trường như Liên cấp Việt - Úc Hà Nội, THCS & THPT Lương Thế Vinh... cũng tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Hiện tại, các trường chưa công bố thông tin cụ thể.