TP.HCM chốt 3 môn thi vào lớp 10

TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10 giống năm ngoái, phạm vi kiến thức cũng tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 8, 9.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 6/1, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết học sinh sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Học sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi riêng.

Nhìn chung, cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2026 vẫn giữ nguyên so với năm 2025, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9.

Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Thí sinh tham khảo đề minh hoạ thi vào lớp 10 tại đây.

Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Vào các năm trước đó, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tổ chức thi lớp 10 với 3 môn thi này.

Cũng trong năm 2026, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, thành phố tiến hành rà soát dữ liệu học sinh, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết cho từng cấp học.

Giai đoạn xây dựng kế hoạch diễn ra từ 1/2 đến 31/3. Trong thời gian này, dự thảo kế hoạch tuyển sinh được soạn thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành phương án chính thức.

Từ 31/3 đến 31/5, ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định tuyển sinh; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi.

Giai đoạn cuối là từ 1/6 đến 31/8, thành phố sẽ tổ chức các kỳ thi và công tác tuyển sinh, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả. Toàn bộ quy trình được tổng kết nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Tiếp nối các năm trước, TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Giống như thời gian trước sáp nhập, bản đồ GIS được ứng dụng vào công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo các học sinh được học ở trường gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại.