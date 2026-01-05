Đại học Luật TP.HCM dự kiến mở thêm 4 ngành mới

Trong năm 2026, Đại học Luật TP.HCM dự kiến mở 4 ngành mới, nâng tổng số ngành tuyển sinh lên 11.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Luật TP.HCM tổ chức livestream tư vấn tuyển sinh năm 2026 nhằm cung cấp thông tin về các phương thức tuyển sinh đại học dự kiến trong năm tới.

Trong buổi livestream này, nhà trường cho biết các phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026 cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Theo đó, 5 phương thức tuyển sinh đại học dự kiến áp dụng năm 2026 bao gồm:

Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

Xét tuyển ưu tiên đối với thí sinh học tại 149 trường thuộc danh sách các trường được ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM;

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức;

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh đó, Đại học Luật TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô và đa dạng hóa nhóm ngành đào tạo với 4 ngành học mới gồm: Công nghệ tài chính, Kinh tế số, Thương mại điện tử và Ngôn ngữ Trung Quốc (pháp lý).

Nhà trường đồng thời triển khai thêm một chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Ngoài mở ngành mới, trong năm 2026, Đại học Luật TP.HCM cũng dự kiến không sử dụng các tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa) trong xét tuyển đại học.

Theo lý giải của nhà trường, việc điều chỉnh này nhằm thực hiện quy định mới của Bộ GD&ĐT, theo đó tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất 3 môn, bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn. Đồng thời, các môn chung giữa các tổ hợp phải chiếm tối thiểu 50% trọng số điểm xét tuyển. Điều này buộc nhà trường phải rà soát, điều chỉnh các tổ hợp cho phù hợp.

Tuy nhiên, nhà trường cho biết sẽ tính toán các tổ hợp thay thế vẫn có môn Lịch sử, Địa lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Thông tin chi tiết về các tổ hợp xét tuyển mới sẽ được công bố trong thời gian tới.

Cũng tại buổi livestream, một học sinh đặt câu hỏi về lộ trình và kỹ năng cần chuẩn bị ngay từ năm nhất để theo đuổi lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp hoặc thương mại.

Trả lời vấn đề này, ThS. Vũ Đình Lê, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tư vấn tuyển sinh của Đại học Luật TP.HCM, cho biết xu hướng đào tạo hiện nay không còn đơn ngành mà chuyển sang đa ngành, xuyên ngành và liên ngành, nhằm giúp sinh viên khi tốt nghiệp có nền tảng kiến thức kết hợp giữa pháp lý và thương mại.

Như vậy, trong năm nhất, sinh viên chủ yếu được trang bị kiến thức đại cương. Từ năm hai trở đi, nhà trường sẽ hỗ trợ các hoạt động kiến tập, thực tập, giao lưu học thuật, tọa đàm và chuyên đề để rèn luyện kỹ năng mềm. Ngoài ra, hệ thống cố vấn học tập cùng đội ngũ giảng viên sẽ đồng hành, giúp sinh viên hoàn thiện toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Đại học Luật TP.HCM là cơ sở đào tạo các ngành luật hàng đầu tại TP.HCM. Trong năm 2025 vừa qua, trường tuyển sinh 7 ngfành gồm Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh. Điểm chuẩn của các ngành này dao động từ 18,55 đến 25,65 điểm