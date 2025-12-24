Loạt trường đại học mở ngành mới

Trước thềm tuyển sinh đại học 2026, các trường đại học thông báo mở thêm ngành mới với nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển đa dạng.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Cần Thơ thông báo trường dự kiến tuyển sinh thêm 7 ngành mới, xét tuyển ở nhiều tổ hợp như A00, A01, C02, D01, B00, B08..., nhưng đều có điểm chung là sử dụng môn chính là Toán, nhân hệ số 2.

Các ngành mới mà trường dự kiến mở bao gồm:

Công nghệ tài chính

Khoa học dữ liệu

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (chương trình kỹ sư tài năng)

Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao)

Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Quản lý xây dựng

Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao).

Tính thêm 7 ngành mới mở, tổng số ngành, chương trình Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 là 128. Trường cũng tăng 4 tổ hợp xét tuyển so với năm 2025, nâng tổng số tổ hợp xét tuyển lên 50.

Đại học Ngân hàng TP.HCM mở 3 ngành mới trong năm 2026. Ảnh HUB.

Tại Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhà trường cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, đa dạng và phù hợp với xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, trường dự kiến mở thêm 3 ngành mới từ năm 2026 là Kế toán (định hướng Digital Accounting), Quản trị kinh doanh (định hướng Digital Marketing) và Tài chính - Ngân hàng (định hướng Ngân hàng số và chuỗi khối).

Nhà trường đồng thời nhấn mạnh rằng việc mở rộng quy mô đào tạo không chỉ giúp người học có thêm lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp, mà còn thể hiện nỗ lực của trường trong việc mang tri thức đến gần hơn với cộng đồng, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi đối tượng.

Trong khi đó, Đại học Y Dược TP.HCM lại quyết định mở ngành Tâm lý học trình độ đại học. Theo đó, khoa Y tế công cộng của trường được giao đào tạo ngành Tâm lý học, mã số 7310401. Dự kiến từ năm 2026, nhà trường sẽ tuyển sinh khoá đầu tiên cho ngành học này.

Trong thông báo mới nhất, nhà trường nhấn mạnh khoa Y tế công cộng sẽ phụ trách xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp ngành Tâm lý học theo các quy định, quy chế hiện hành. Đồng thời, ngành Tâm lý học phải kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau khoá đầu tiên tốt nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trí tuệ nhân tạo, Điều dưỡng và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông là những ngành mà Đại học Hùng Vương TP.HCM dự kiến mở trong năm 2026. Nhà trường nêu rằng việc bổ sung các ngành này thể hiện định hướng của trường trong đón đầu xu thế nhân lực công nghệ và y tế hiện đại.

Về phương thức xét tuyển, nhà trường dự kiến áp dụng ba hình thức chính gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học bạ năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.