Loạt trường hot tại Hà Nội rục rịch tuyển sinh lớp 6

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã công bố chỉ tiêu cũng như phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027.

Học sinh trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai trong tiết Văn hóa đọc. Ảnh: Trần Hiền.

Năm học 2026-2027, trường THCS Lý Thái Tổ tuyển 180 chỉ tiêu lớp 6. Ba hệ đào tạo của trường bao gồm Global, E-STEM, Advance.

Trường phát hành hồ sơ 2 đợt, đợt 1 từ ngày 28/11 đến hết ngày 22/1/2026. Đợt 2 từ ngày 23/1/2026 đến hết ngày 20/3/2026.

Với học sinh đang học trường Tiểu học Lý Thái Tổ, trường sẽ xét tuyển vào lớp 6 theo tiêu chí đánh giá nội bộ. Với học sinh ngoài hệ thống, hai phương thức xét tuyển gồm:

Tuyển thẳng (đạt giải từ thành phố trở lên môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao...);

Xét kết hợp học bạ 4 năm tiểu học (tối đa 100 điểm) và kiểm tra đánh giá năng lực tại ngày hoạt động trải nghiệm (tối đa 30 điểm).

Trường Archimedes dự kiến tuyển sinh 700 học sinh ở cả hai cơ sở. Học sinh phải xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất năm học 2025-2026; đạt điểm số theo yêu cầu trong bài khảo sát ATS 2026 do nhà trường tổ chức.

Ngày thi dự kiến là 14-15/3/2026. Học sinh làm 5 bài kiểm tra gồm Toán cơ bản, Toán nâng cao, Tiếng Việt, Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh nâng cao.

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Với lớp chương trình chuẩn: Điểm xét tuyển = Toán x 2 + Tiếng Việt + Tiếng Anh x 2.

Với lớp chất lượng cao Toán, Lý, Hóa, Anh, học sinh phải đủ điều kiện vào lớp chương trình chuẩn, sau đó tính điểm Toán nâng cao, Toán cơ bản, Tiếng Anh nâng cao (tùy lớp).

Ngoài ra, nhà trường có lớp dành cho học sinh có năng khiếu thể thao, học sinh cần trải qua phỏng vấn.

Trong khi đó, trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai tuyển 15 lớp 6, mỗi lớp 34 học sinh. Thời gian đăng ký từ ngày 7/10 đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường cũng xét tuyển thẳng học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi, thời gian nhận hồ sơ từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Các em sẽ trải qua phỏng vấn với ban giám hiệu. Hồ sơ tuyển thẳng ngoài giấy chứng nhận thành tích học sinh còn có bài luận về bản thân, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ.

Với những học sinh còn lại, trường xét tuyển qua thi đánh giá năng lực vào ngày 10/1/2026. Học sinh đang học lớp 5 tại trường sẽ được cộng 1 điểm/môn.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tuyển 720 chỉ tiêu lớp 6. Ảnh: Đinh Hà.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tuyển 720 chỉ tiêu lớp 6 cho hai cơ sở Cầu Giấy và Tân Triều. Mỗi cơ sở tuyển 360 học sinh. Phụ huynh đăng ký từ ngày 7/12 đến ngày 1/3/2026.

Trường sẽ xét kết quả học tập ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong 9 kỳ ở tiểu học, kết hợp kết quả khảo sát đánh giá năng lực (tổ chức khảo sát ngày 5/4/2026).

Nội dung bài khảo sát năng lực trong chương trình tiểu học, chủ yếu ở lớp 5. Trong đó, kỹ năng tư duy ngôn ngữ tiếng Anh gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm; kỹ năng tư duy ngôn ngữ tiếng Việt có 25 câu hỏi trắc nghiệm; kỹ năng tư duy logic (Toán) gồm 12 câu hỏi gồm trắc nghiệm và điền kết quả.

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội tuyển 7 lớp 6, mỗi lớp 34 học sinh. Thời gian đăng ký từ ngày 19/10 đến khi đủ chỉ tiêu. Lệ phí là 800.000 đồng.

Trường xét tuyển thẳng học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trong năm học lớp 3-5. Các em sẽ trải qua phỏng vấn với ban giám hiệu. Hồ sơ tuyển thẳng ngoài giấy chứng nhận thành tích học sinh còn có bài luận về bản thân, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ.

Với những học sinh còn lại, trường xét tuyển qua kỳ thi học bổng Ngôi sao, diễn ra vào ngày 8/3/2026. Học sinh đang học lớp 5 tại trường sẽ được cộng 1 điểm/môn.

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 180 học sinh với 3 mô hình lớp: Chất lượng cao, nâng cao và song ngữ.

Thời gian tuyển sinh từ ngày 22/9 đến khi đủ chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực (tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, từ ngày 22/9).