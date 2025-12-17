Danh sách 23 đại học xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy 2026

Khoảng 30 đại học công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026, hầu hết vẫn xét điểm các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Học sinh TP.HCM tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Mùa tuyển sinh 2026, bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT và một số phương thức khác, nhiều trường đại học tiếp tục sử dụng điểm các kỳ thi riêng để xét tuyển đầu vào. Đây được coi là cơ hội để thí sinh mở thêm một cánh cửa vào đại học. Các kỳ thi này bao gồm:

Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA);

Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT);

Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA);

Đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM (H-SCA);

Đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT);

Kỳ thi độc lập của Đại học Sư phạm Hà Nội 2,

Kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức (V-SAT);

Ngoài các kỳ thi trên, Bộ Công an và một số trường khác cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, song chưa công bố thông tin chính thức. Các trường có thể xét độc lập điểm các kỳ thi đánh giá này hoặc xét hợp nhiều tiêu chí, như điểm học bạ, năng khiếu, chứng chỉ quốc tế...

Các trường đại học dự kiến xét điểm các kỳ thi riêng như sau:

STT Trường Dự kiến dùng điểm kỳ thi riêng 1 Đại học Công nghệ TP.HCM V-ACT, V-SAT 2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) HSA 3 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) HSA 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Kỳ thi độc lập của trường và H-SCA 5 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) HSA 6 Đại học Cần Thơ V-SAT 7 Đại học Nha Trang H-SCA, HSA 8 Đại học Bách khoa Hà Nội TSA 9 Đại học Công thương TP.HCM V-ACT; H-SCA 10 Đại học Kinh tế quốc dân

HSA, V-ACT, TSA 11 Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) SPT 12 Đại học Ngân hàng TP.HCM V-SAT 13 Đại học Nam Cần Thơ - Kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức 14 Đại học Yersin Đà Lạt H-SCA hoặc trường khác 15 Đại học Tây Đô H-SCA, V-SAT 16 Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM H-SCA, V-SAT 17 Đại học Sư phạm TP.HCM H-SCA 18 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội HSA 19 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông HSA, TSA,V-ACT, SPT 20 Đại học Bách khoa TP.HCM V-ACT 21 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An V-ACT 22 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM V-ACT 23 Đại học Công nghiệp Hà Nội HSA, TSA

Học sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: HUST.

Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em, đông nhất là các kỳ thi HSA, V-ACT, TSA. Ví dụ, năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA; khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi V-ACT. Còn TSA thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến mở 6 đợt thi HSA, đáp ứng khoảng 120.000 lượt thí sinh, tăng 30% so với năm 2025 và cao nhất từ trước đến nay.

Còn Đại học Bách khoa Hà Nội mở 3 đợt thi, đáp ứng được khoảng 60.000 lượt thi. Theo thống kê, gần 17.000 thí sinh đã đăng ký thi TSA đợt 1 năm 2026, trong đó, hơn 2.000 em học lớp 10 và 11.

Hiện, một số trường đã thông báo lịch thi chính thức, thời gian cụ thể như sau:

STT Trường Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 7-8/3/2026 21-22/3/2026 4-5/4/2026 18-19/4/2026 9-10/5/2026 23-24/5/2026 2 Đại học Quốc gia TP.HCM 5/4/2026 24/5/2026







3 Đại học Bách khoa TP.HCM 24-25/1/2026 14-15/3/2026 16-17/5/2026





4 Đại học Sư phạm TP.HCM 26-29/3/2026 7-10/5/2026 29-31/5/2026







Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.