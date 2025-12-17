Danh sách 23 đại học xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy 2026

|
Học sinh TP.HCM tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.
Mùa tuyển sinh 2026, bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT và một số phương thức khác, nhiều trường đại học tiếp tục sử dụng điểm các kỳ thi riêng để xét tuyển đầu vào. Đây được coi là cơ hội để thí sinh mở thêm một cánh cửa vào đại học. Các kỳ thi này bao gồm:
- Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA);
- Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT);
- Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA);
- Đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM (H-SCA);
- Đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT);
- Kỳ thi độc lập của Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
- Kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức (V-SAT);
Ngoài các kỳ thi trên, Bộ Công an và một số trường khác cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, song chưa công bố thông tin chính thức. Các trường có thể xét độc lập điểm các kỳ thi đánh giá này hoặc xét hợp nhiều tiêu chí, như điểm học bạ, năng khiếu, chứng chỉ quốc tế...
Các trường đại học dự kiến xét điểm các kỳ thi riêng như sau:
|STT
|Trường
|Dự kiến dùng điểm kỳ thi riêng
|1
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|V-ACT, V-SAT
|2
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
HSA
|3
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|HSA
|4
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|Kỳ thi độc lập của trường và H-SCA
|5
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|HSA
|6
|Đại học Cần Thơ
|V-SAT
|7
|Đại học Nha Trang
|H-SCA, HSA
|8
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|TSA
|9
|Đại học Công thương TP.HCM
|V-ACT; H-SCA
|10
|Đại học Kinh tế quốc dân
HSA, V-ACT, TSA
|11
|Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
|SPT
|12
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|V-SAT
|13
|Đại học Nam Cần Thơ
|- Kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức
|14
|Đại học Yersin Đà Lạt
H-SCA hoặc trường khác
|15
|Đại học Tây Đô
|H-SCA, V-SAT
|16
|Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM
|H-SCA, V-SAT
|17
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|H-SCA
|18
|Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|HSA
|19
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
|HSA, TSA,V-ACT, SPT
|20
|Đại học Bách khoa TP.HCM
|V-ACT
|21
|Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
|V-ACT
|22
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|V-ACT
|23
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|HSA, TSA
|
Học sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: HUST.
Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em, đông nhất là các kỳ thi HSA, V-ACT, TSA. Ví dụ, năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA; khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi V-ACT. Còn TSA thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.
Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến mở 6 đợt thi HSA, đáp ứng khoảng 120.000 lượt thí sinh, tăng 30% so với năm 2025 và cao nhất từ trước đến nay.
Còn Đại học Bách khoa Hà Nội mở 3 đợt thi, đáp ứng được khoảng 60.000 lượt thi. Theo thống kê, gần 17.000 thí sinh đã đăng ký thi TSA đợt 1 năm 2026, trong đó, hơn 2.000 em học lớp 10 và 11.
Hiện, một số trường đã thông báo lịch thi chính thức, thời gian cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Đợt 1
|Đợt 2
|Đợt 3
|Đợt 4
|Đợt 5
|Đợt 6
|1
|Đại học Quốc gia Hà Nội
|7-8/3/2026
|21-22/3/2026
|4-5/4/2026
|18-19/4/2026
|9-10/5/2026
|23-24/5/2026
|2
|Đại học Quốc gia TP.HCM
|5/4/2026
|24/5/2026
|3
|Đại học Bách khoa TP.HCM
|24-25/1/2026
|14-15/3/2026
|16-17/5/2026
|4
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|26-29/3/2026
|7-10/5/2026
|29-31/5/2026
Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.
Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.
