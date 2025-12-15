Nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử Đại học Quốc gia TP.HCM

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống đại học hàng đầu tại TP.HCM có nữ giám đốc.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là tân Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: VNUHCM.

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM có người đứng đầu là nữ.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) vào năm 1996, sau đó tiếp tục công tác và học tập tại khoa Hóa học, nhận bằng thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích vào năm 2001.

Năm 2002, bà sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Y Dược Toyama và được cấp bằng tiến sĩ Dược học năm 2005.

Trở về Việt Nam, bà tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Từ năm 2007, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý như Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học.

Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và sau đó kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng tại trường Phổ thông Năng khiếu từ năm 2022.

Vào năm 2014, bà Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận chức danh phó giáo sư, tiếp đó là chức danh giáo sư vào năm 2020. Đến năm 2024, bà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, chuyên phụ trách các lĩnh vực hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp - địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học uy tín với nhiều đóng góp trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ nguồn dược liệu trong nước, có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Với các nghiên cứu về sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm của bà đã nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017 và giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019.

Năm 2021, bà được trao giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Trên trường quốc tế, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng tiếp tục khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam. Cụ thể, vào tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.