Bangladesh đóng cửa toàn bộ trường đại học

Tất cả đại học công lập và tư thục ở Bangladesh đều đóng cửa từ ngày 9/3 nhằm hạn chế việc sử dụng nhiên liệu trong giai đoạn khủng hoảng.

Hàng dài người xếp hàng mua xăng ở Bangladesh. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin Bangladesh đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường đại học trên cả nước và áp dụng hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng khẩn cấp khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng do thị trường năng lượng toàn cầu bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông.

Theo thông báo của nhà chức trách, tất cả trường đại học công lập và tư thục tại Bangladesh sẽ đóng cửa từ ngày 9/3, đồng thời kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (lễ kết thúc tháng chay - Ramadan) sẽ bắt đầu sớm hơn.

Bộ Giáo dục Bangladesh lý giải các khuôn viên đại học tiêu thụ lượng điện lớn cho ký túc xá, lớp học, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa không khí. Vì vậy, việc tạm dừng hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể nhu cầu điện, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống điện vốn đang căng thẳng của đất nước.

Các quan chức cũng cho rằng việc sinh viên và giảng viên tạm thời không di chuyển đến trường sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, qua đó hạn chế tình trạng lãng phí nhiên liệu.

Song song với biện pháp đóng cửa trường đại học, chính phủ Bangladesh cũng triển khai nhiều biện pháp thắt chặt tiêu thụ năng lượng. Cụ thể, từ ngày 7/3, nước này áp đặt hạn mức bán nhiên liệu hàng ngày sau khi xuất hiện tình trạng người dân đổ xô mua tích trữ, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung.

Chính phủ cũng yêu cầu các trường dạy chương trình nước ngoài và các trung tâm luyện thi tư nhân tạm ngừng hoạt động trong thời gian này nhằm hạn chế sử dụng điện. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức được khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, bao gồm tận dụng ánh sáng tự nhiên và giảm thiểu việc sử dụng thiết bị điện không cần thiết.

Những biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Bangladesh đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu và khí đốt ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn xuất khẩu dầu và khí đốt ở khu vực Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao, gây sức ép lớn đối với những quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu như Bangladesh. Hiện, nước này phải nhập khẩu tới 95% nhu cầu năng lượng.

Nguồn cung khí đốt suy giảm buộc Bangladesh phải dừng hoạt động bốn trong số năm nhà máy sản xuất phân bón do nhà nước vận hành. Lượng khí đốt còn lại được ưu tiên chuyển sang các nhà máy điện nhằm tránh nguy cơ mất điện trên diện rộng. Bên cạnh đó, Bangladesh cũng phải mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường với mức giá tăng mạnh, đồng thời tìm kiếm thêm các chuyến hàng để bù đắp khoảng trống nguồn cung.

Một quan chức cấp cao của Bộ Điện lực, Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản cho biết chính phủ Bangladesh đang triển khai mọi biện pháp có thể nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng và bảo đảm sự ổn định của nguồn điện, nhiên liệu cũng như nguồn cung nhập khẩu.

Theo các nhà phân tích năng lượng, những biện pháp tiết kiệm điện và nhiên liệu có thể giúp giảm áp lực cho hệ thống điện trong ngắn hạn, trong khi chính phủ tìm cách ổn định nguồn nhập khẩu và điều phối phân phối năng lượng. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo việc gián đoạn kéo dài lịch học có thể gây khó khăn cho sinh viên nếu cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục kéo dài.

Hiện, các nhà chức trách Bangladesh chưa thông tin việc đóng cửa các trường đại học sẽ kéo dài bao lâu. Tuy vậy, các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Eid al-Fitr nếu tình hình năng lượng được cải thiện.