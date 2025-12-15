ĐH Quốc gia TP.HCM họp kỳ cuối cùng trước khi bỏ hội đồng trường

Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM mới tổ chức kỳ họp xem xét các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo trong bối cảnh mô hình hội đồng trường không còn hoạt động trong thời gian tới.

Nói về mô hình hội đồng trường, PGS.TS Vũ Hải Quân, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng mọi tổ chức đều có những điểm mạnh và hạn chế nhất định. Mô hình hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM cũng không nằm ngoài quy luật này.

Tuy nhiên, ông khẳng định hội đồng đã phát huy vai trò tư vấn quan trọng cho ban giám đốc, đặc biệt trong tham vấn, phản biện các chủ trương, chính sách lớn.

Từ thực tiễn đó, PGS.TS Vũ Hải Quân đề xuất dù theo chủ trương chung mô hình hội đồng không còn hoạt động, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn cần nghiên cứu thành lập một hội đồng tư vấn nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, phản biện chiến lược.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quyết định, là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của Đại học Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn tới.

PGS.TS Vũ Hải Quân đề xuất thành lập một hội đồng tư vấn. Ảnh: VNUHCM.

Cũng tại kỳ họp, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận việc rà soát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và chương trình hành động giai đoạn 2026-2030. Các thành viên đều nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với các chủ trương mới của Trung ương.

Các ý kiến tập trung vào định hướng phát triển công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, gia tăng số lượng và chất lượng công bố khoa học quốc tế, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc thu hút người học sau đại học do còn hạn chế về cơ chế hỗ trợ chi phí đào tạo.

Bên cạnh đó, hội đồng cũng trao đổi về việc đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm cân đối, ổn định nguồn lực tài chính cho các chương trình chiến lược, cũng như sự cần thiết phải nghiên cứu hình thành thiết chế phù hợp trong giai đoạn mới nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh trí tuệ của toàn hệ thống.

Về định hướng chiến lược gắn với mục tiêu phát triển quốc gia, kỳ họp đã tập trung xem xét, phê duyệt các nội dung cốt lõi của chương trình phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM trong nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Theo đó, đến năm 2030, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu vào top 100 đại học châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với ít nhất 4 ngành được xếp hạng top 50 thế giới.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia TP.HCM xác định triển khai các chính sách mang tính đột phá nhằm bồi dưỡng lực lượng nghiên cứu trẻ, cam kết miễn học phí và cấp học bổng cho 100% nghiên cứu sinh thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu.

Bên cạnh các định hướng chiến lược, hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM cũng thông qua báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, làm cơ sở cho việc phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong giai đoạn tới.