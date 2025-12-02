Thêm đại học bỏ xét tổ hợp Văn - Sử - Địa ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết sẽ không xét tổ hợp C00 ở 15 ngành và xóa sổ tổ hợp C03, C04 và D66.

15/30 ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không xét tuyển tổ hợp C00. Ảnh: USSH.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố phương thức, tổ hợp tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Trường dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Hai ngành mở mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30.

Đáng chú ý, với phương thức xét tốt nghiệp THPT, trong số 30 chương trình, ngành đào tạo, trường này không xét tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở 15 ngành, bao gồm cả hai ngành mới.

Ngoài ra, trường cũng không xét tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa) và D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Bảy tổ hợp được sử dụng bao gồm D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn); D06 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử); D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý); C00.

Tổ hợp xét tuyển ở các ngành cụ thể như sau:

STT Tên chương trình, ngành xét tuyển Tổ hợp Môn thi trong tổ hợp nhân 2 1 Báo chí D01, D14, D15 Tiếng Anh 2 Chính trị học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 3 Công tác xã hội D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 4 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 5 Đông Nam Á học D01, D14, D15 Tiếng Anh 6 Đông phương học D01, D14, D15, D04 Ngữ Văn 7 Hán Nôm D01, D14, D15, D04, C00 Ngữ Văn 8 Hàn Quốc học D01, D14, D15, DD2 Ngữ Văn 9 Khoa học quản lý D01, D14, D15 Tiếng Anh 10 Lịch sử D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 11 Lưu trữ học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 12 Ngôn ngữ học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 13 Nhân học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 14 Nhật Bản học D01, D06 Ngữ Văn 15 Quan hệ công chúng D01, D14, D15 Tiếng Anh 16 Quản lý thông tin D01, D14, D15 Tiếng Anh 17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14, D15 Tiếng Anh 18 Quản trị khách sạn D01, D14, D15 Tiếng Anh 19 Quản trị văn phòng D01, D14, D15 Tiếng Anh 20 Quốc tế học D01, D14, D15 Tiếng Anh 21 Tâm lý học D01, D14, D15 Tiếng Anh 22 Thông tin - Thư viện D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 23 Tôn giáo học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 24 Triết học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 25 Văn hóa học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 26 Văn học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 27 Việt Nam học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 28 Xã hội học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 29 Quản trị nhân lực D01, D14, D15 Tiếng Anh 30 Truyền thông đa phương tiện D01, D14, D15 Tiếng Anh

Theo nhà trường, môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ GD&ĐT - môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.

Công thức tính điểm như sau:

Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Tháng 6/2025, trong mùa tuyển sinh 2025, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn từng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 17 ngành, thay vào đó là các tổ hợp có Toán hoặc Ngoại ngữ. Song, trường bị phản ứng vì thông báo muộn nên đã tuyển sinh tổ hợp C00 trở lại.

Điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 21,75-29 điểm. Ngành Tâm lý học dẫn đầu ở tổ hợp C00.