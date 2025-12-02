Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm đại học bỏ xét tổ hợp Văn - Sử - Địa ở 15 ngành

  • Thứ ba, 2/12/2025 08:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết sẽ không xét tổ hợp C00 ở 15 ngành và xóa sổ tổ hợp C03, C04 và D66.

15/30 ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không xét tuyển tổ hợp C00. Ảnh: USSH.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố phương thức, tổ hợp tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Trường dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Hai ngành mở mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30.

Đáng chú ý, với phương thức xét tốt nghiệp THPT, trong số 30 chương trình, ngành đào tạo, trường này không xét tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở 15 ngành, bao gồm cả hai ngành mới.

Ngoài ra, trường cũng không xét tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa) và D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Bảy tổ hợp được sử dụng bao gồm D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn); D06 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử); D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý); C00.

Tổ hợp xét tuyển ở các ngành cụ thể như sau:

STTTên chương trình, ngành xét tuyểnTổ hợpMôn thi trong tổ hợp nhân 2
1Báo chíD01, D14, D15Tiếng Anh
2Chính trị họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
3Công tác xã hộiD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
4Điện ảnh và nghệ thuật đại chúngD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
5Đông Nam Á họcD01, D14, D15Tiếng Anh
6Đông phương họcD01, D14, D15, D04Ngữ Văn
7Hán NômD01, D14, D15, D04, C00Ngữ Văn
8Hàn Quốc họcD01, D14, D15, DD2Ngữ Văn
9Khoa học quản lýD01, D14, D15Tiếng Anh
10Lịch sửD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
11Lưu trữ họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
12Ngôn ngữ họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
13Nhân họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
14Nhật Bản họcD01, D06Ngữ Văn
15Quan hệ công chúngD01, D14, D15Tiếng Anh
16Quản lý thông tinD01, D14, D15Tiếng Anh
17Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD01, D14, D15Tiếng Anh
18Quản trị khách sạnD01, D14, D15Tiếng Anh
19Quản trị văn phòngD01, D14, D15Tiếng Anh
20Quốc tế họcD01, D14, D15Tiếng Anh
21Tâm lý họcD01, D14, D15Tiếng Anh
22Thông tin - Thư việnD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
23Tôn giáo họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
24Triết họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
25Văn hóa họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
26Văn họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
27Việt Nam họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
28Xã hội họcD01, D14, D15, C00Ngữ Văn
29Quản trị nhân lựcD01, D14, D15Tiếng Anh
30Truyền thông đa phương tiệnD01, D14, D15Tiếng Anh

Theo nhà trường, môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ GD&ĐT - môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.

Công thức tính điểm như sau:

Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Tháng 6/2025, trong mùa tuyển sinh 2025, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn từng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 17 ngành, thay vào đó là các tổ hợp có Toán hoặc Ngoại ngữ. Song, trường bị phản ứng vì thông báo muộn nên đã tuyển sinh tổ hợp C00 trở lại.

Điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 21,75-29 điểm. Ngành Tâm lý học dẫn đầu ở tổ hợp C00.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

