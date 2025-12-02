Thêm đại học bỏ xét tổ hợp Văn - Sử - Địa ở 15 ngành

|
15/30 ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không xét tuyển tổ hợp C00. Ảnh: USSH.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố phương thức, tổ hợp tuyển sinh dự kiến năm 2026.
Trường dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Hai ngành mở mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30.
Đáng chú ý, với phương thức xét tốt nghiệp THPT, trong số 30 chương trình, ngành đào tạo, trường này không xét tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) ở 15 ngành, bao gồm cả hai ngành mới.
Ngoài ra, trường cũng không xét tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa) và D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).
Bảy tổ hợp được sử dụng bao gồm D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn); D06 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử); D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý); C00.
Tổ hợp xét tuyển ở các ngành cụ thể như sau:
|STT
|Tên chương trình, ngành xét tuyển
|Tổ hợp
|Môn thi trong tổ hợp nhân 2
|1
|Báo chí
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|2
|Chính trị học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|3
|Công tác xã hội
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|4
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|5
|Đông Nam Á học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|6
|Đông phương học
|D01, D14, D15, D04
|Ngữ Văn
|7
|Hán Nôm
|D01, D14, D15, D04, C00
|Ngữ Văn
|8
|Hàn Quốc học
|D01, D14, D15, DD2
|Ngữ Văn
|9
|Khoa học quản lý
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|10
|Lịch sử
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|11
|Lưu trữ học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|12
|Ngôn ngữ học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|13
|Nhân học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|14
|Nhật Bản học
|D01, D06
|Ngữ Văn
|15
|Quan hệ công chúng
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|16
|Quản lý thông tin
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|17
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|18
|Quản trị khách sạn
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|19
|Quản trị văn phòng
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|20
|Quốc tế học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|21
|Tâm lý học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|22
|Thông tin - Thư viện
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|23
|Tôn giáo học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|24
|Triết học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|25
|Văn hóa học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|26
|Văn học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|27
|Việt Nam học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|28
|Xã hội học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|29
|Quản trị nhân lực
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|30
|Truyền thông đa phương tiện
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
Theo nhà trường, môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ GD&ĐT - môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.
Công thức tính điểm như sau:
Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
Tháng 6/2025, trong mùa tuyển sinh 2025, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn từng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 17 ngành, thay vào đó là các tổ hợp có Toán hoặc Ngoại ngữ. Song, trường bị phản ứng vì thông báo muộn nên đã tuyển sinh tổ hợp C00 trở lại.
Điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 21,75-29 điểm. Ngành Tâm lý học dẫn đầu ở tổ hợp C00.
