Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng về phương thức tuyển sinh 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa có thông tin chính thức về định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 nhằm làm rõ lộ trình triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp.

Đại học Quốc gia TP.HCM nêu rằng những năm gần đây, đơn vị kiên định chủ trương tinh gọn, chuẩn hóa và giảm phức tạp trong công tác tuyển sinh, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và bảo đảm công bằng cho người học.

Từ năm 2025, đơn vị đã xác định định hướng xây dựng khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo.

Vì vậy, định hướng tuyển sinh năm 2026 là bước kế thừa và hoàn thiện chủ trương này, không phải sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang áp dụng.

Thông tin thêm về phương thức xét tuyển tổng hợp khiến nhiều học sinh, phụ huynh thảo luận trong thời gian gần đây, Đại học Quốc gia TP.HCM giải thích đây là khung công thức xét tuyển thống nhất, cho phép thí sinh tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí được kết hợp bằng trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tổ chức tuyển sinh.

Ví dụ, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã triển khai phương thức này từ năm 2022 và cho thấy sự hiệu quả rõ rệt. Nhà trường sử dụng phương thức này làm phương thức tuyển sinh chính, với các thành phần điểm gồm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. Thí sinh có thể sử dụng kết quả một trong hai kỳ thi để xét tuyển.

Kết quả triển khai cho thấy phương thức này góp phần giảm phức tạp trong tuyển sinh, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào.

Từ kinh nghiệm của Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình phù hợp trong toàn hệ thống.

Hiện nay, các trường đại học thành viên đang rà soát, hoàn chỉnh phương án tuyển sinh riêng, trong đó xác định cụ thể trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn đối với từng nhóm đối tượng thí sinh. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực, đơn vị khẳng định đây là công cụ đánh giá quan trọng, được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên.

Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi này; các em vẫn có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế để xét tuyển với hướng dẫn cụ thể trong phương án của từng trường.

Ngoài ra, các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ được Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi, bảo đảm tuân thủ quy chế, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định sẽ triển khai tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 thận trọng, nhất quán, đúng quy định pháp luật. Mọi thông tin về phương thức, tiêu chí và lộ trình tuyển sinh sẽ được công bố công khai, minh bạch và đúng thời hạn. Các điều chỉnh cũng được thực hiện có lộ trình, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, hướng tới nâng cao chất lượng đầu vào và sự ổn định của toàn hệ thống.