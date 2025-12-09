Đã có 21 trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2026

Tính đến ngày 8/12, hơn 20 đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có điều chỉnh về phương thức xét tuyển.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển.

Trong khi nhiều trường vẫn duy trì phương thức xét học bạ thì một số trường đã thông báo bỏ xét độc lập hoặc giảm tỷ trọng phương thức này.

Điểm các kỳ thi riêng vẫn được các trường ưa chuộng. Ví dụ như đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM), đánh giá tư duy (Đại học Bách khoa Hà Nội), kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức (V-SAT).

Ngoài ra, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét chứng chỉ quốc tế vẫn được duy trì.

Phương thức xét tuyển đại học dự kiến của các trường cụ thể như sau:

STT Trường Phương thức xét tuyển dự kiến 1 Đại học Công nghệ TP.HCM - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) tổ chức;

- Xét điểm thi V-SAT 2026;

- Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12;

- Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ. 2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA);

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. 3 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Xét tuyển bằng kết quả thi HSA;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp thi năng khiếu, áp dụng với một số ngành;

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Xét tuyển thẳng;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét học bạ THPT;

- Xét kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Sư phạm TP.HCM (H-SCA) tổ chức;

- Xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu. 5 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Xét tuyển thẳng;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA;

- Xét chứng chỉ quốc tế SAT;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. 6 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Xét tuyển thẳng;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Phương thức khác. 7 Đại học Nha Trang - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét điểm H-SCA và HSA;

- Xét điểm thi tốt nghiệp. 8 Đại học Bách khoa Hà Nội - Xét tuyển tài năng;

- Xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA);

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. 9 Đại học Công thương TP.HCM - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét học bạ năm lớp 10, 11 12;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực V-ACT;

- Xét tuyển thẳng;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực H-SCA kết hợp học bạ. 10 Đại học Kinh tế quốc dân - Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả thi đánh giá năng lực/tư duy;

- Xét điểm thi THPT năm 2026. 11 Đại học Tân Trào - Xét điểm thi tốt nghiệp;

- Xét học bạ;

- Xét tuyển thẳng. 12 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Xét tuyển tài năng;

- Xét chứng chỉ SAT/ACT;

- Xét tuyển kết hợp IELTS, TOEFL với học bạ;

- Xét điểm thi tốt nghiệp. 13 Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) - Xét tuyển thẳng,

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT);

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu hoặc chứng chỉ quốc tế;

- Xét học sinh dự bị đại học (có thể kết hợp điểm thi năng khiếu). 14 Đại học Công nghiệp TP.HCM - Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển tổng hợp. 15 Đại học Ngân hàng TP.HCM - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT;

- Xét điểm V-SAT 2026;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 16 Đại học Nam Cần Thơ - Xét điểm thi tốt nghiệp;

- Xét học bạ;

- Xét tuyển thẳng;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức;

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ;

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế;

- Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế;

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài. 17 Đại học Yersin Đà Lạt - Xét học bạ;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực H-SCA hoặc trường khác. 18 Đại học Bách khoa TP.HCM - Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển tổng hợp. 19 Đại học Tây Đô - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét học bạ;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực H-SCA, V-SAT. 20 Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét học bạ;

- Xét điểm thi đánh giá năng lực H-SCA, V-SAT. 21 Đại học Sư phạm TP.HCM - Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên;

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển kết hợp điểm đánh giá năng lực và học bạ;

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm đánh giá năng lực với điểm thi năng khiếu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6/2026. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.