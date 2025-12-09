Đã có 21 trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2026

|
Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển.
Trong khi nhiều trường vẫn duy trì phương thức xét học bạ thì một số trường đã thông báo bỏ xét độc lập hoặc giảm tỷ trọng phương thức này.
Điểm các kỳ thi riêng vẫn được các trường ưa chuộng. Ví dụ như đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM), đánh giá tư duy (Đại học Bách khoa Hà Nội), kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức (V-SAT).
Ngoài ra, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét chứng chỉ quốc tế vẫn được duy trì.
Phương thức xét tuyển đại học dự kiến của các trường cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Phương thức xét tuyển dự kiến
|1
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;
- Xét điểm thi đánh giá năng lực 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) tổ chức;
|2
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|3
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|- Xét tuyển bằng kết quả thi HSA;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026;
|4
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
|5
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA;
|6
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
|7
|Đại học Nha Trang
|- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;
- Xét điểm H-SCA và HSA;
|8
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|- Xét tuyển tài năng;
- Xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA);
|9
|Đại học Công thương TP.HCM
|- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Xét học bạ năm lớp 10, 11 12;
|10
|Đại học Kinh tế quốc dân
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét tuyển chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả thi đánh giá năng lực/tư duy;
|11
|Đại học Tân Trào
|- Xét điểm thi tốt nghiệp;
- Xét học bạ;
|12
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
|- Xét tuyển tài năng;
- Xét chứng chỉ SAT/ACT;
|13
|Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
|- Xét tuyển thẳng,
- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT);
|14
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét tuyển tổng hợp.
|15
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;
- Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT;
|16
|Đại học Nam Cần Thơ
|- Xét điểm thi tốt nghiệp;
- Xét học bạ;
|17
|Đại học Yersin Đà Lạt
|- Xét học bạ;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
|18
|Đại học Bách khoa TP.HCM
|- Xét tuyển thẳng;
- Xét tuyển tổng hợp.
|19
|Đại học Tây Đô
|- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Xét học bạ;
|20
|Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM
|- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Xét học bạ;
|21
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
|
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6/2026. Ảnh: Đinh Hà.
Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.
Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.
