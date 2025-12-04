Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy

Sáng 4/12, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026.

Học sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: HUST.

Thời gian mở đăng ký từ 9h ngày 5/12 đến 17h ngày 15/12. Thí sinh đăng ký online tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn.

Đại học dự kiến khoảng 25.000 thí sinh thi ở đợt này. Ngày thi chính thức là 24-25/1/2026, diễn ra tại 11 cụm thi gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tây Bắc, Đà Nẵng.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 9.880 sinh viên. Ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi đánh giá tư duy dự kiến phục vụ khoảng 60.000 lượt thí sinh với 3 đợt thi. Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi đánh giá tư duy được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để định danh thí sinh đến dự thi, nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Năm 2025, điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100 điểm. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa với 98,61/100 điểm.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026. Riêng với Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo điểm thi đánh giá tư duy dao động 46,48-86,97 điểm, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.