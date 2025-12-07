Đại học Công nghệ TP.HCM dự kiến xét tuyển 6 phương thức

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến xét tuyển đại học 2026 bằng 6 phương thức, tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào tháng 3/2026.

Sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Thông tin trên được ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông HUTECH, đưa ra sáng 7/12.

Theo bà Dung, sáu phương thức xét tuyển dự kiến bao gồm:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026;

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức;

Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT 2026;

Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12;

Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12;

Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT.

So với năm 2025, HUTECH sử dụng thêm phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT. Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT) / 2.

Trong đó, điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Cũng theo bà Dung, HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT 2026 vào ngày 22/3/2026.

Năm 2025, HUTECH tuyển khoảng 13.500 sinh viên cho 61 ngành. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường lấy điểm chuẩn 15-19 điểm, ngành Dược học có mức trúng tuyển cao nhất.