Học sinh Việt thuộc top đầu ASEAN về Toán và Đọc hiểu

Theo chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học ở khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024, học sinh lớp 5 của Việt Nam thuộc top đầu về điểm môn Toán và Đọc hiểu.

Học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp đầu lĩnh vực Đọc hiểu và Toán. Ảnh: Trần Hiền.

Bộ GD&ĐT cho biết thông tin trên vào tối 4/12. SEA-PLM chu kỳ 2024 có 7 quốc gia tham gia, gồm: Campuchia, Đông Timor, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Học sinh lớp 5 ở các nước tham gia bài khảo sát năng lực Đọc hiểu, Viết và Toán, được thiết kế bởi Ban Thư kỹ Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).

Tại chu kỳ 2024 này, Việt Nam có 152 trường tiểu học, thuộc 53 tỉnh/thành phố (cũ) tham gia khảo sát, với 152 hiệu trưởng, 1.074 giáo viên dạy các môn học lớp 5 cùng khoảng 6.000 học sinh lớp 5 và 6.000 phụ huynh.

Học sinh Việt tiếp tục đạt mức năng lực cao nhất

Theo báo cáo, học sinh lớp 5 ở khu vực có giữ ổn định kết quả Đọc hiểu, còn kết quả Toán học tăng tỷ lệ nhỏ. Điểm trung bình quốc gia ở lĩnh vực Đọc hiểu như sau:

Quốc gia 2019 2024 Thay đổi giữa chu kỳ 2019 và 2024 Điểm Sai số chuẩn Điểm Sai số chuẩn Điểm Sai số chuẩn Campuchia 290.1 0.82 296.4 0.69 6.3 (5.85) Lào 275.1 0.78 276.2 0.84 1.1 (1.00) Malaysia 318.9 1.14 313.6 1.13 -5.3 (3.31) Myanmar 291.7 0.78 305.3 0.71 13.6 (12.89) Philippines 287.7 0.91 289.5 1.01 1.8 (1.31) Việt Nam 336.5 0.88 323.5 0.63 -13.0 (11.95)

Điểm trung bình quốc gia ở lĩnh vực Toán học như sau:

Quốc gia 2019 2024 Thay đổi giữa chu kỳ 2019 và 2024 Điểm Sai số chuẩn Điểm Sai số chuẩn Điểm Sai số chuẩn Campuchia 289.4 0.82 301.5 0.78 12.0 (1.13) Lào 278.6 0.82 282.7 0.92 4.1 (1.23) Malaysia 314.7 1.08 309.9 1.22 -4.8 (1.64) Myanmar* 287.9 0.61 307.2 0.77 19.2 (0.99) Philippines 287.9 0.84 292.8 0.93 4.9 (1.25) Việt Nam 341.4 1.04 334.6 0.9 -6.8 (1.37)

Tỷ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Đọc hiểu là 66%, cao hơn tỷ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 40%).

Tỷ lệ học sinh lớp 5 đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Đọc hiểu. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Còn ở lĩnh vực Toán học, tỷ lệ học sinh Việt đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Toán học là 88%, cao hơn tỷ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 36%).

Tỷ lệ học sinh lớp 5 đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Toán học. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

"Việt Nam có tỷ lệ học sinh đạt mức năng lực tối thiểu cao nhất khi so sánh với mục tiêu phát triển bền vững ở lĩnh vực Đọc hiểu (86%) và Toán học (95%)", Bộ GD&ĐT cho biết.

10 phát hiện từ dữ liệu SEA-PLM chu kỳ 2019 và 2024

SEAMEO cũng chia sẻ 10 phát hiện từ dữ liệu SEA-PLM chu kỳ 2019 và 2024. Cụ thể:

Thứ nhất, chỉ có một nửa học sinh đạt mức năng lực tối thiểu ở lĩnh vực Đọc hiểu và chỉ 1/3 số học sinh đạt ở lĩnh vực Toán, cho thấy nhu cầu cấp thiết tăng cường đầu tư cho học tập nền tảng, ưu tiên nhóm yếu thế và các trường khó khăn.

Thứ hai, kết quả học tập duy trì ổn định dù có nhiều cú sốc từ năm 2019, nhưng cần hành động hướng tới tương lai và đầu tư cho hệ thống giáo dục.

Thứ ba, học sinh ở nhóm năng lực yếu cải thiện chậm, đòi hỏi chiến lược can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ tăng tốc để thu hẹp khoảng cách.

Thứ tư, rào cản học tập vẫn tồn tại, ảnh hưởng khác nhau giữa kết quả của học sinh nam và nữ, cần xây dựng hệ thống giáo dục để đảm bảo cơ hội bình đẳng.

Thứ năm, điều kiện về kinh tế - xã hội vẫn ảnh hưởng nhiều đến kết quả của học sinh.

Thứ sáu, cơ hội học tập sớm và nguồn lực trường học tác động tốt hơn tới kết quả của học sinh.

Thứ bảy, học sinh đạt kết quả tốt hơn khi ngôn ngữ sử dụng ở nhà tương thích với ngôn ngữ trong bài đánh giá.

Thứ tám, trình độ giáo viên đã cải thiện nhưng vẫn thiếu năng lực sư phạm.

Thứ chín, đầu tư cho giáo dục đang có xu hướng giảm trong khi cơ hội dân số vàng đang dần khép lại. Do đó, hệ thống giáo dục cần nâng cao tính công bằng và hiệu quả, đảm bảo mọi người học đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực để duy trì tăng trưởng bền vững.

Thứ mười, việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định còn hạn chế, cần tăng cường theo dõi tiến độ, nhân rộng thực hành hiệu quả và thúc đẩy hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.