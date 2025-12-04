Chính phủ phản hồi đề xuất bỏ thi tốt nghiệp THPT

Chính phủ nêu rõ việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên được nêu tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp thu giải trình báo cáo thẩm tra chính thức của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều ý kiến đề nghị không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT nhằm phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Bộ GD&ĐT chỉ giữ lại một kỳ thi đại học có tính phân hóa cao để chọn người có năng lực học đại học, bộ sẽ quy định cách thức tổ chức thi. Hoặc, việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Trước ý kiến này, Chính phủ thống nhất rằng việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ thi nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất trong công nhận tốt nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy để theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền và phục vụ tuyển sinh đại học. Việc duy trì kỳ thi góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục.

Ngược lại, nếu bỏ kỳ thi, việc đánh giá tại cơ sở sẽ giảm áp lực nhưng dễ thiếu khách quan, khó bảo đảm công bằng. Do đó, Chính phủ kiến nghị tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời sẽ nghiên cứu cải tiến quy trình tổ chức theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, ứng dụng công nghệ để bảo đảm hiệu quả và chất lượng thực chất.

Đối với đề nghị cải tiến phương thức thi, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc ra đề, chấm thi và phân tích kết quả; tăng cường ứng dụng công nghệ và giảm áp lực cho học sinh, thể chế hóa các nội dung này trong quy chế thi.

Đối với đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp và chỉ giữ kỳ thi tuyển sinh đại học, Chính phủ nhận thấy hai kỳ thi có mục tiêu và chức năng khác nhau.

Tuyển sinh đại học là hoạt động có tính phân hóa cao thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổ chức kỳ thi riêng hoặc áp dụng phương thức xét tuyển phù hợp.

Vì vậy, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.